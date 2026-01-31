快訊

獨／陽明海運出事了！環明輪船長走私數億元「雙獅牌」海洛因遭查獲

勞退新制特殊設計 讓60+仍工作的你可年年領退休金

台中2童遭餵不明藥物吐白沫亡！高大成指關鍵點：恐被折磨2小時慘死

總預算續卡關 柯志恩解析僵局關鍵是行政院不依法編列執行

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄即時報導
行政院總預算因朝野僵持未能如期進入審查程序，國民黨立委柯志恩今早表示，造成僵局的是原因是一些三讀通過的法案，行政院未依法編列預算執行。記者王昭月／攝影
行政院總預算因朝野僵持未能如期進入審查程序，國民黨立委柯志恩今早表示，造成僵局的是原因是一些三讀通過的法案，行政院未依法編列預算執行。記者王昭月／攝影

行政院總預算因朝野僵持未能如期進入審查程序，國民黨立委柯志恩今早表示，造成僵局的真正原因是一些已三讀通過的法案，行政院未依法編列預算執行，他們不做，立法院當然就陷入一個膠著的狀況。

柯志恩今早在國民黨高雄市黨部受訪表示，為什麼不審總預算的問題已強調非常多次，原因是行政院對立法院三讀通過、法定通過的像軍人加薪或是退休警消的這些福利問題不來執行。行政院若依法執行的話，立法院當然就來審總預算。

柯志恩提醒各界別忘記，這次總預算的編列是史上最高，且就法規來說，幾乎9成是可以沿用。新興的預算也抽出像TPASS等跟民生有關的38項直逕付二讀且通過，所以跟民生完全無關。

她表示，總預算未審這點還是卡在立法院三讀通過的法案，行政院未依法來編列執行，「他們不做，立法院當然就會陷入一個膠著的狀況」。

柯志恩也針對剛通過的助理費問題強調，「絕對站在助理這一方」，且指法案通過後，不會把助理的錢放在立委的口袋。她指經費是由立法院依法編入立委助理的帳號當中，不會編到立委這個層面。對於資深，專業的都有所謂的加給，絕非民進黨所說的，這是立委在自肥，這個訊息一定要說清楚。

她重申，這些錢都是依法由立法院編列到立委助理的帳戶當中，且「補助」這兩字在過去行政院的版本當中就出現過，「絕對不是我們草創的」。

行政院 立法院 總預算 柯志恩

延伸閱讀

專家分析2026高雄市長選舉民調 他揭柯志恩、賴瑞隆陣營優勢和隱憂

陳菊請辭監察院長獲准 立委柯志恩建議「好好養病、身體健康為重」

國共交流恐影響南部選情？ 柯志恩：民生交流別擴大到意識形態

影／2026高雄市長藍白合？柯志恩：藍白一定要合

相關新聞

總預算續卡關 柯志恩解析僵局關鍵是行政院不依法編列執行

行政院總預算因朝野僵持未能如期進入審查程序，國民黨立委柯志恩今早表示，造成僵局的真正原因是一些已三讀通過的法案，行政院未...

新聞眼／藍白著急 執政反不急？一場荒謬審查鬧劇

昨天是立法院會期最後一天，國會史上發生首次中央總預算完全沒付委也一毛未審的情況，而在野黨因著急ＴＰＡＳＳ等新興計畫預算斷...

憲政首例 總預算未能付委審查

昨天是立法院本會期最後一次院會，國民黨、民眾黨立院黨團再度以人數優勢，封殺一一五年度中央政府總預算、強化防衛國防特別條例...

冷眼集／賴政府告洋狀罵在野 不如誠心溝通

攸關一點二五兆元的政院版國防特別預算條例再度被藍白封殺，賴政府著急，美方也高度關注。自從賴清德總統宣布軍購特別預算以來，...

為軍購案喊話 AIT處長盼台灣放下黨派歧見

行政院版軍購特別條例尚未在立法院付委，美國在台協會（AIT）處長谷立言接受天下雜誌專訪時表示，期待立法院進行充分且有力的...

當谷立言面 卓揆轟在野擋軍購

行政院長卓榮泰昨天當著美國在台協會處長谷立言的面談國防軍購預算，他表示，四百億美元、一點二五兆元的強化防衛韌性國防預算與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。