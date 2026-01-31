總預算續卡關 柯志恩解析僵局關鍵是行政院不依法編列執行

行政院總預算因朝野僵持未能如期進入審查程序，國民黨立委柯志恩今早表示，造成僵局的真正原因是一些已三讀通過的法案，行政院未依法編列預算執行，他們不做，立法院當然就陷入一個膠著的狀況。

柯志恩今早在國民黨高雄市黨部受訪表示，為什麼不審總預算的問題已強調非常多次，原因是行政院對立法院三讀通過、法定通過的像軍人加薪或是退休警消的這些福利問題不來執行。行政院若依法執行的話，立法院當然就來審總預算。

柯志恩提醒各界別忘記，這次總預算的編列是史上最高，且就法規來說，幾乎9成是可以沿用。新興的預算也抽出像TPASS等跟民生有關的38項直逕付二讀且通過，所以跟民生完全無關。

她表示，總預算未審這點還是卡在立法院三讀通過的法案，行政院未依法來編列執行，「他們不做，立法院當然就會陷入一個膠著的狀況」。

柯志恩也針對剛通過的助理費問題強調，「絕對站在助理這一方」，且指法案通過後，不會把助理的錢放在立委的口袋。她指經費是由立法院依法編入立委助理的帳號當中，不會編到立委這個層面。對於資深，專業的都有所謂的加給，絕非民進黨所說的，這是立委在自肥，這個訊息一定要說清楚。

她重申，這些錢都是依法由立法院編列到立委助理的帳戶當中，且「補助」這兩字在過去行政院的版本當中就出現過，「絕對不是我們草創的」。