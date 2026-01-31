聽新聞
賴總統批白版軍購條例付委侵犯行政權 黃國昌酸：憲法要重修

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲今與民眾黨主席黃國昌，陪同台北市民眾黨議員參選人在南門市場發春聯。記者劉懿萱／攝影
民眾黨前主席柯文哲今與民眾黨主席黃國昌，陪同台北市民眾黨議員參選人在南門市場發春聯。記者劉懿萱／攝影

行政院日前提出1.25兆元軍購特別條例草案至今未付委，藍白在人數優勢下將民眾黨自提版本付委，封殺政院版。民眾黨主席黃國昌說，賴清德總統稱在野不讓行政院版付委，是侵害行政權，他大酸「我想賴總統憲法顯然有必要重修」，特別條例在民主憲政國家屬於國會立法權。

被問及政院版軍購特別條例遭藍白封殺，黃國昌說，賴總統說在野不讓行政院版付委，是侵害行政權。他想賴總統憲法顯然有必要重修，任何特別預算授權基礎是特別條例，特別條例在民主憲政國家屬於國會立法權，國會沒有透過特別條例授權，行政機關當然無從編列特別預算。

黃國昌說，行政、立法彼此之間在權力分立制衡、相互監督的民主憲政機制下，在憲政上面的角色跟地位，都非常清楚。所以賴總統如果要發表悖於民主憲政言論時，恐怕要回去重新修一下憲法課。

黃國昌反嗆，行政院長卓榮泰批評民眾黨軍購特別條例所授權事項東拚西湊，但民眾黨版本的軍購特別條例中，授權行政部門編得每一個品項，都是台灣國防部向美方提出要求，而美方國務院在戰爭部同意下，已經公告願意賣給台灣品項。難不成卓榮泰是在批評，當初轄下的國防部，向美方所提出來的需求是東拚西湊嗎？只是要湊到一定的金額才提出這樣的軍購需求嗎？

黃國昌表示，他奉勸執政黨民進黨，在做相關的發言前，不要一天到晚只想要政治攻擊，利用資訊落差，欺騙一般沒有空去了解細節的台灣老百姓。好好的看一看當初自己提給美方的需求以及美方所公布的品項，那正是民眾黨在特別條例裡面，授權特別預算的品項。

行政院 特別條例 民主憲政 黃國昌 賴清德

