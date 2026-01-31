民進黨：立院11屆第4會期創總預算一毛未審荒謬紀錄
民進黨發言人李坤
城晚間表示，今天是立法院第11屆第4會期最後一天，藍白聯手通過多項爭議法案，立法權凌駕司法獨立審判，更創下史上首次總預算一毛未審的荒謬紀錄。這是嚴重的失職，更是對選民託付的徹底背叛，讓國會運作完全失靈。
民進黨晚間發布新聞稿指出，李坤城表示，藍白陣營無視程序正義，丟包行政院版本軍購特別條例，強行將民眾黨版本付委，並透過修法黨產條例與中天條款讓轉型正義與媒體改革走回頭路。
李坤城強調，這屆國會正事不做，竟創下史上首次總預算一毛未審的荒謬紀錄。在野黨一方面惡意延長會期，一方面卻癱瘓關乎民生的國家預算，這不僅是嚴重的失職，更是對選民託付的徹底背叛，讓國會運作完全失靈。
李坤城呼籲藍白陣營回頭是岸，民進黨將堅定捍衛民主價值，絕不容許國會淪為無法無天的政治秀場。
今天為立法院第11屆第4會期最後一天，藍白挾人數優勢，立法院會表決通過「衛星廣播電視法」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」及「立法院組織法」等多項修正法案。通過被外界視為「中天條款」、公費助理工資變立委補助費、把救國團排除適用不當黨產條例等條文。
