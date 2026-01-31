民進黨：立院11屆第4會期創總預算一毛未審荒謬紀錄

中央社／ 台北30日電

民進黨發言人李坤

城晚間表示，今天是立法院第11屆第4會期最後一天，藍白聯手通過多項爭議法案，立法權凌駕司法獨立審判，更創下史上首次總預算一毛未審的荒謬紀錄。這是嚴重的失職，更是對選民託付的徹底背叛，讓國會運作完全失靈。

民進黨晚間發布新聞稿指出，李坤城表示，藍白陣營無視程序正義，丟包行政院版本軍購特別條例，強行將民眾黨版本付委，並透過修法黨產條例與中天條款讓轉型正義與媒體改革走回頭路。

李坤城強調，這屆國會正事不做，竟創下史上首次總預算一毛未審的荒謬紀錄。在野黨一方面惡意延長會期，一方面卻癱瘓關乎民生的國家預算，這不僅是嚴重的失職，更是對選民託付的徹底背叛，讓國會運作完全失靈。

李坤城呼籲藍白陣營回頭是岸，民進黨將堅定捍衛民主價值，絕不容許國會淪為無法無天的政治秀場。

今天為立法院第11屆第4會期最後一天，藍白挾人數優勢，立法院會表決通過「衛星廣播電視法」、「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」及「立法院組織法」等多項修正法案。通過被外界視為「中天條款」、公費助理工資變立委補助費、把救國團排除適用不當黨產條例等條文。

藍白 立法院 民進黨

延伸閱讀

民進黨啟動寒冬送暖 前進花蓮光復鄉發放家電物資

霍諾德赤手完攀101 莊翠雲：零出資讓世界看到台灣

使用牌照稅法修正！二親等內親屬車籍同身障者戶籍免牌照稅

朝野僵局柯文哲怪賴總統 民進黨反問：認同藍白擋總預算？

相關新聞

白版軍購草案付委 政院版仍封殺

行政院日前提出一點二五兆元軍購特別條例草案至今未付委，立法院昨天為本會期最後一天，藍白在人數優勢下將民眾黨團自提的「保衛...

憲政首例 總預算未能付委審查

昨天是立法院本會期最後一次院會，國民黨、民眾黨立院黨團再度以人數優勢，封殺一一五年度中央政府總預算、強化防衛國防特別條例...

冷眼集／告洋狀罵在野 不如誠心溝通

攸關一點二五兆元的政院版國防特別預算條例再度被藍白封殺，賴政府著急，美方也高度關注。自從賴清德總統宣布軍購特別預算以來，...

立院創紀錄！藍白聯手封殺 預算會期「總預算案一字未審」

今天是立法院本會期最後一次院會，國民黨、民眾黨立院黨團再度以人數優勢，封殺一一五度中央政府總預算、強化防衛國防特別條例；...

「祝大家新年快樂」立院會期結束 韓國瑜籲朝野用對話取代對抗

今天是立法院本會期最後一次院會，立法院長韓國瑜發表談話指出，全體立委在第4會期內共同努力通過眾多議案，仍有部分議案，朝野...

不只1.25兆？傅崐萁喊軍購預算將近4.5兆元 國防部：非事實

國防軍購特別預算在立法院本會期最後一天，仍舊卡關。國民黨團總召傅崐萁表示，賴清德總統提出的軍購預算若加上後續維修和延壽，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。