冷眼集／賴政府告洋狀罵在野 不如誠心溝通

攸關一點二五兆元的政院版國防特別預算條例再度被藍白封殺，賴政府著急，美方也高度關注。自從賴清德總統宣布軍購特別預算以來，藍綠白都受到美方「關切」。然而，朝野之間因為長期的對立，導致執政黨推動的預算、法案卡關，對府院黨而言，與其一味指責批評在野，不如誠心溝通、化解僵局，否則軍購預算延宕，民進黨政府勢必要承擔最大的壓力。

政院版軍購特別條例迄今未在立法院交付委員會審議，反倒是民眾黨版的特別條例昨天順利付委。賴總統昨重批民眾黨此舉是「用相較不專業的版本、再次侵犯行政權。」行政院長卓榮泰更當著ＡＩＴ處長谷立言面前「告狀」，批評在野黨提出一個不倫不類的替代版。

過去一段時間，總統、閣揆批評在野擋軍購條例的作為；谷立言日前則曾公開且直白地表示，「自由不是免費的，美國只能在盟友自助的前提下幫助」；谷立言近日更透過媒體專訪，呼籲台灣的政黨，應放下黨派歧見，聚焦台灣真正的需要。 在在凸顯，美方也高度關注立法院為何遲遲不審議軍購特別預算條例。

兩岸持續對立、地緣政治變化快速，台灣在國防與國家安全議題上，需要美國的軍武，也期盼美國的「保護」。美方對於台灣的對美軍購預算，自然是高度關注。也因此，美方不論公開或私下，也都會對台灣的朝野政黨表達關切。

過去，不論藍綠誰執政，朝野對於對美軍購雖然有不同意見交鋒，但其實都不敢「力擋」。這次賴總統提出八年一點二五兆元的高額國防特別預算，在野黨希望嚴格審查，也希望賴總統、政院及國防國詳實說明；但也因為在野持續未將政院版條例付委審議，因此執政黨幾乎對在野「每日一罵」。

然而，政治需要的是協商與溝通，但過去一年多，賴政府對在野的態度強硬，朝野互信盡失，因此形成政治僵局，自然也影響執政黨包括軍購預算在內的各式預算與法案推動。朝野都有保衛國家的決心，也有美方的壓力，但對賴政府而言，盡早對在野遞出橄欖枝，誠懇溝通，讓朝野和解，對於國防預算的進程才能有所幫助。