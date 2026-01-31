當谷立言面 卓揆轟在野擋軍購

行政院長卓榮泰昨天當著美國在台協會處長谷立言的面談國防軍購預算，他表示，四百億美元、一點二五兆元的強化防衛韌性國防預算與中央政府總預算一樣，立法院仍未審議，雖然在野黨提出一個不倫不類的替代版，但唯有通過行政院版才能真正籌組先進、精準且跟得上新時代的戰鬥部隊。

海巡署昨舉辦與美國緝毒局聯手破獲貨輪金昌隆號運送毒品案記者會，卓榮泰與谷立言同台，卓大談政府國艦國造的決心與成效，他說，「海鯤號已經如國民黨委員的預言，沉下去又浮上來了」，他要求台船要更嚴謹執行後續測試，務必讓此一劃時代的國艦國造順利完成，展現政府與人民守衛海域與疆土的決心。

卓榮泰說，賴清德總統常言為保障國家安全，交付行政院的使命是籌組一支強而有力、現代化的戰鬥部隊，保障國家憲政體制、社會制度及人民生活方式。因此政府在四百億美元、一點二五兆元的強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案中，不僅要籌建「台灣之盾」，更要用AI科技讓台灣國防科技跟上國際，加強「擊殺鏈」，希望藉由採購先進技術，帶動國家國防工業同步發展。

卓榮泰表示，很遺憾地，該草案與中央政府總預算一樣，都還在立法院尚未審議，雖然在野黨提出一個不倫不類、抄抄寫寫的替代版，唯有通過各項目標完整的行政院版本，才能籌組一支先進、精準、能夠跟得上新時代的強而有力的戰鬥部隊。

卓榮泰表示，行政團隊向國人承諾，會突破一點二五兆元國防預算與今年度中央政府總預算在立法院審議的困境。