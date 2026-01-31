立院付委民眾黨版國防預算條例 總統：再次侵犯行政權

中央社／ 台北30日電

國造潛艦原型艦海鯤號29日完成首次潛航測試並達成進度目標。總統賴清德今天表示，這是台灣國防自主的歷史時刻，台灣更成為世界上極少數可自製潛艦的國家。不過，立法院付委了民眾黨版國防特別預算條例，極度限縮添購武器的範圍，用相較不專業的版本、再次侵犯行政權；此外，黨產條例復辟，更讓轉型正義倒退、改革走回頭路。

賴總統晚間在臉書發文表示，昨天海鯤號完成首次淺水潛航測試，這一步，是海軍造艦史的重要里程碑，也是台灣國防自主的歷史時刻。

他說，潛艦國造一路走來，在艱困的國際環境與種種限制下，始終充滿挑戰。但海軍、台船與產業鏈夥伴都展現「面對問題、解決問題」的堅韌態度，不僅扛住壓力，一步步將「不可能的任務」變成今日的成果。

總統強調，台灣不僅成為世界上極少數可自製潛艦的國家，造艦的整體期程、相較國際同級艦案，更展現了台灣的效率，讓世界看見台灣守護國家的決心。

總統說，然而今天是立院會期最後一天，卻也是史上，第一次預算會期未審總預算，甚至付委了民眾黨版國防特別預算條例，極度限縮添購武器的範圍，用相較不專業的版本、再次侵犯行政權，國防部專業將領也已經多次示警；而黨產條例復辟，更讓轉型正義倒退、改革走回頭路。

總統表示，今天海鯤號繼續執行第二次潛航測試，也已經完成預設目標並順利回港。接下來，會依程序由淺入深，完成各項海測，在符合安全與品質的前提下，達成全艦功性能驗證、以及後續交艦目標。

他指出，許多國人，都非常期待海鯤號正式交艦的那一天，這2天在高雄港邊都有近百名鄉親、軍事迷在現場，熱情為海鯤號加油打氣，令人感動。

賴總統再次嚴正呼籲在野黨，以國家為重、民生為念，在下個會期，對各項爭議重大法案，要依法合憲、從長計議；也再次期盼，要盡速排審、實質審議並通過總預算以及國內外高度支持的國防特別預算，支持國軍、也支持國家發展。

總統表示，請大家繼續為海軍、台船及所有工作夥伴打氣，期待海鯤號順利完成任務、按期程交艦，繼續向深海推進，成為守護家園最堅實的力量。

海鯤號 國防特別預算 潛艦國造

延伸閱讀

立院創紀錄！藍白聯手封殺 預算會期「總預算案一字未審」

賴總統批民眾黨版軍購條例侵犯行政權 黨產條例復辟讓改革走回頭路

海鯤艦第二次出海潛航安全返港 比首度潛航提早返航1小時

日台防災論壇 賴總統：攜手為世界建立防災韌性典範

相關新聞

白版軍購草案付委 政院版仍封殺

行政院日前提出一點二五兆元軍購特別條例草案至今未付委，立法院昨天為本會期最後一天，藍白在人數優勢下將民眾黨團自提的「保衛...

憲政首例 總預算未能付委審查

昨天是立法院本會期最後一次院會，國民黨、民眾黨立院黨團再度以人數優勢，封殺一一五年度中央政府總預算、強化防衛國防特別條例...

新聞眼／藍白著急 執政反不急？一場荒謬審查鬧劇

昨天是立法院會期最後一天，國會史上發生首次中央總預算完全沒付委也一毛未審的情況，而在野黨因著急ＴＰＡＳＳ等新興計畫預算斷...

冷眼集／賴政府告洋狀罵在野 不如誠心溝通

攸關一點二五兆元的政院版國防特別預算條例再度被藍白封殺，賴政府著急，美方也高度關注。自從賴清德總統宣布軍購特別預算以來，...

為軍購案喊話 AIT處長盼台灣放下黨派歧見

行政院版軍購特別條例尚未在立法院付委，美國在台協會（AIT）處長谷立言接受天下雜誌專訪時表示，期待立法院進行充分且有力的...

當谷立言面 卓揆轟在野擋軍購

行政院長卓榮泰昨天當著美國在台協會處長谷立言的面談國防軍購預算，他表示，四百億美元、一點二五兆元的強化防衛韌性國防預算與...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。