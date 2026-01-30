快訊

中央社／ 台北30日電
立法院今天是本會期最後一天，院長韓國瑜在院會結束後向在場立委揮手致意。記者潘俊宏／攝影
立法院今天是本會期最後一天，院長韓國瑜在院會結束後向在場立委揮手致意。記者潘俊宏／攝影

今天是立法院本會期最後一次院會，立法院長韓國瑜發表談話指出，全體立委在第4會期內共同努力通過眾多議案，仍有部分議案，朝野有不同的看法。他呼籲朝野為了國家的發展，仍因持續以對話取代對抗，用溝通化解歧見，共同為全國人民的福祉來努力。

今天是第11屆立法院第4會期的最後一次院會，韓國瑜在宣布散會前發表談話指出，首先感謝朝野黨團、全體立委在第4會期內共同努力通過眾多議案，雖然截至今天，仍有部分的議案，朝野有不同的看法。

韓國瑜表示，基於國會議長的職責，他在此呼籲朝野為了國家的發展，仍因持續以對話取代對抗，用溝通化解歧見，共同為全國人民的福祉來努力。

韓國瑜指出，本會期於去年9月19日開議至今，院會一共通過共78個議案，包括66個法律案、4項預決算案、覆議案1案、人事同意權2案，以及其他議案5案。

韓國瑜表示，在本會期延長至今年1月31日即將結束之際，他對民眾黨團部分立委即將離開立法院，再次給予最大的感謝與祝福。另外也要向立院全體立委、黨團幹部、立院職員與議事人員，還有駐衛警，以及海內外關心立法院的所有好朋友，表達最高的敬意與謝意。

最後，韓國瑜說，「在歲末年初，祝福大家新的一年，新年快樂、馬上幸福，謝謝大家，我們散會」。

韓國瑜 朝野 立法院 民眾黨

相關新聞

立院創紀錄！藍白聯手封殺 預算會期「總預算案一字未審」

今天是立法院本會期最後一次院會，國民黨、民眾黨立院黨團再度以人數優勢，封殺一一五度中央政府總預算、強化防衛國防特別條例；...

「祝大家新年快樂」立院會期結束 韓國瑜籲朝野用對話取代對抗

今天是立法院本會期最後一次院會，立法院長韓國瑜發表談話指出，全體立委在第4會期內共同努力通過眾多議案，仍有部分議案，朝野...

不只1.25兆？傅崐萁喊軍購預算將近4.5兆元 國防部：非事實

國防軍購特別預算在立法院本會期最後一天，仍舊卡關。國民黨團總召傅崐萁表示，賴清德總統提出的軍購預算若加上後續維修和延壽，...

賴總統批民眾黨版軍購條例侵犯行政權 黨產條例復辟讓改革走回頭路

今天是立法院本會期最後一天，賴清德總統表示，這是史上第一次預算會期未審總預算，甚至付委了民眾黨版國防特別預算條例，極度限...

新興計畫預算718億元動支案 下會期協商後再處理

立法院會30日進行本會期最後一次院會，有關國民黨、民眾黨日前提出2026年中央政府總預算案中「新興計畫先行動支案」，因朝...

民眾黨版軍購特別條例付委審查 政院版在野續封殺

立法院今天是會期最後一天，行政院日前提出的1.25兆軍購特別條例草案至今未付委，藍白今天在人數優勢下通過民眾黨團所提議的...

