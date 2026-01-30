快訊

法案三讀兩樣情？中天自行宣布「重返52台」 華視也發聲了

新店慈濟醫院急診室傳火警！警衛及時撲滅 警疑遭縱火追查中

聽新聞
0:00 / 0:00

不只1.25兆？傅崐萁喊軍購預算將近4.5兆元 國防部：非事實

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國民黨團總召傅崐萁表示，賴清德總統提出的軍購預算若加上後續維修和延壽，總共將近4.5兆元。國防部晚間表示，以新式裝備淘汰老舊系統，可大幅降低維修費用，「延壽及維修需要4.5兆」的說法並非事實。本報系資料照
國民黨團總召傅崐萁表示，賴清德總統提出的軍購預算若加上後續維修和延壽，總共將近4.5兆元。國防部晚間表示，以新式裝備淘汰老舊系統，可大幅降低維修費用，「延壽及維修需要4.5兆」的說法並非事實。本報系資料照

國防軍購特別預算立法院本會期最後一天，仍舊卡關。國民黨團總召傅崐萁表示，賴清德總統提出的軍購預算若加上後續維修和延壽，總共將近4.5兆元！國防部晚間表示，以新式裝備淘汰老舊系統，可大幅降低維修費用，「延壽及維修需要4.5兆」的說法並非事實。

立法院本會期最後一天，今年度中央總預算、國防特別軍購預算等重大項目還在卡關。國民黨團總召傅崐萁宣稱，賴總統提出的特別軍購預算不只1.25兆元，若連同後續延壽和維修，總共是將近4.5兆元，因此，賴總統必須到立法院跟國人講清楚。

國防部表示，「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」以八年時間，投入1.25兆元預算為上限；且所獲新式武器裝備，有助汰換老舊系統，進而大幅降低後勤維修費用，所謂「延壽及維修需要4.5兆」並非事實。

國防部指出，依武器裝備全壽期成本分析，其維持費用隨使用時間之增加而升高；對於傳統武器或精準彈藥等不同系統之延壽或維修費用，也採取不同之編製基準。

國防部強調，會依裝備特性，採取差異化全壽期國防資源管理，確保戰力效益與資源配置之平衡。

國防部 軍購特別預算 立法院 傅崐萁 國民黨 賴清德

延伸閱讀

促綠簽先動支新興計畫預算決議 傅崐萁喊話賴總統、卓揆別再負隅頑抗

哪來和解？ 張惇涵當傅崐萁面稱：花蓮縣選委會反對不在籍投票

為總預算交火！傅崐萁嗆政院造謠中心 張惇涵插話反擊：別這麼激烈

張惇涵率中選會委員被提名人拜會 傅崐萁：卓榮泰要辯論放馬過來

相關新聞

不只1.25兆？傅崐萁喊軍購預算將近4.5兆元 國防部：非事實

國防軍購特別預算在立法院本會期最後一天，仍舊卡關。國民黨團總召傅崐萁表示，賴清德總統提出的軍購預算若加上後續維修和延壽，...

賴總統批民眾黨版軍購條例侵犯行政權 黨產條例復辟讓改革走回頭路

今天是立法院本會期最後一天，賴清德總統表示，這是史上第一次預算會期未審總預算，甚至付委了民眾黨版國防特別預算條例，極度限...

新興計畫預算718億元動支案 下會期協商後再處理

立法院會30日進行本會期最後一次院會，有關國民黨、民眾黨日前提出2026年中央政府總預算案中「新興計畫先行動支案」，因朝...

民眾黨版軍購特別條例付委審查 政院版在野續封殺

立法院今天是會期最後一天，行政院日前提出的1.25兆軍購特別條例草案至今未付委，藍白今天在人數優勢下通過民眾黨團所提議的...

促綠簽先動支新興計畫預算決議 傅崐萁喊話賴總統、卓揆別再負隅頑抗

國民黨立院黨團日前提出TPASS、生育補助等項目的新興計畫動支案。今為立法院本會期最後開會日，國民黨團於議場前舉行記者會...

最大豪賭？經濟學人專訪鄭麗文 她親解釋擋軍購、想見習近平原因

經濟學人29日刊出國民黨主席鄭麗文的訪問，形容鄭麗文做出她迄今最大的豪賭，在中國大陸加強於台灣周邊軍演時，阻擋提高軍事支...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。