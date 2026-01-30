不只1.25兆？傅崐萁喊軍購預算將近4.5兆元 國防部：非事實

國防軍購特別預算在立法院本會期最後一天，仍舊卡關。國民黨團總召傅崐萁表示，賴清德總統提出的軍購預算若加上後續維修和延壽，總共將近4.5兆元！國防部晚間表示，以新式裝備淘汰老舊系統，可大幅降低維修費用，「延壽及維修需要4.5兆」的說法並非事實。

立法院本會期最後一天，今年度中央總預算、國防特別軍購預算等重大項目還在卡關。國民黨團總召傅崐萁宣稱，賴總統提出的特別軍購預算不只1.25兆元，若連同後續延壽和維修，總共是將近4.5兆元，因此，賴總統必須到立法院跟國人講清楚。

國防部表示，「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」以八年時間，投入1.25兆元預算為上限；且所獲新式武器裝備，有助汰換老舊系統，進而大幅降低後勤維修費用，所謂「延壽及維修需要4.5兆」並非事實。

國防部指出，依武器裝備全壽期成本分析，其維持費用隨使用時間之增加而升高；對於傳統武器或精準彈藥等不同系統之延壽或維修費用，也採取不同之編製基準。

國防部強調，會依裝備特性，採取差異化全壽期國防資源管理，確保戰力效益與資源配置之平衡。