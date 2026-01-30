賴總統批民眾黨版軍購條例侵犯行政權 黨產條例復辟讓改革走回頭路

今天是立法院本會期最後一天，賴清德總統表示，這是史上第一次預算會期未審總預算，甚至付委了民眾黨版國防特別預算條例，極度限縮添購武器的範圍，用相較不專業的版本、再次侵犯行政權；而黨產條例復辟，更讓轉型正義倒退、改革走回頭路。

賴總統在臉書表示，昨天，海鯤號完成首次「淺水潛航測試」，這一步，是我們海軍造艦史的重要里程碑，也是台灣國防自主的歷史時刻。

潛艦國造一路走來，在艱困的國際環境與種種限制下，始終充滿挑戰。但海軍、台船與產業鏈夥伴都展現「面對問題、解決問題」的堅韌態度，不僅扛住壓力，一步步將「不可能的任務」變成今日的成果。

賴總統說，他要強調，「我們不僅成為世界上極少數可自製潛艦的國家，造艦的整體期程、相較國際同級艦案，更展現了台灣的效率，讓世界看見我們守護國家的決心。」

賴總統表示，然而，今天是立院會期最後一天，卻也是史上，第一次預算會期未審總預算，甚至付委了民眾黨版國防特別預算條例，極度限縮添購武器的範圍，用相較不專業的版本、再次侵犯行政權，國防部專業將領也已經多次示警；而黨產條例復辟，更讓轉型正義倒退、改革走回頭路。

賴總統說，今天，海鯤號繼續執行第二次潛航測試，也已經完成預設目標、並順利回港。接下來，會依程序由淺入深，完成各項海測，在符合安全與品質的前提下，達成全艦功性能驗證、以及後續交艦目標。

賴總統表示，許多國人，都非常期待海鯤號正式交艦的那一天，這兩天在高雄港邊都有近百位鄉親、軍事迷在現場，熱情為海鯤號加油打氣，令人感動。

賴總統說，他要再次嚴正呼籲在野黨，以國家為重、民生為念，在下個會期，對各項爭議重大法案，要依法合憲、從長計議；也再次期盼，要盡速排審、實質審議並通過總預算、以及國內外高度支持的國防特別預算，支持我們的國軍、也支持我們的國家發展。

賴總統表示，請大家繼續為海軍、台船及所有工作夥伴打氣，期待海鯤號順利完成任務、按期程交艦，繼續向深海推進，成為守護家園最堅實的力量。