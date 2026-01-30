軍購特條例僅白營版付委 政院：院版才能真正建立國防所需戰力

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
民眾黨版「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案今在立法院會中付委審查，政院版仍遭在野繼續未列入議程。圖／聯合報系資料照片
民眾黨版「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案今在立法院會中付委審查，政院版仍遭在野繼續未列入議程。圖／聯合報系資料照片

民眾黨版「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案今在立法院會中付委審查，政院版仍遭在野繼續未列入議程。行政院發言人李慧芝表示，民眾黨版只是複製貼上國防部已公開資訊，只有採購部分裝備，並沒有建立配套措施，這種政治操作勢必延誤國防建軍期程，政院版付委審議才能建立國防所需的戰力。

行政院發出新聞稿表示，有關立法院院會今日僅將民眾黨團版軍購特別條例草案排入委員會審查，卻無視行政院早在去年11月27日便送請立法院審議的版本，李慧芝沈重表示，這種持續無視國家真正需求的政治操作，勢必延誤國防建軍期程，衝擊聯合作戰的執行。

李慧芝指出，民眾黨團的草案內容，只是複製貼上國防部已公開資訊、草率切割政院版國防特別條例，缺乏戰略構想、沒有建軍規劃、悖離軍購實務程序，且無視國防自主，不僅將使台美軍購窒礙難行，更嚴重影響台灣永續戰力。

李慧芝說，國防部已多次示警，民眾黨團版本草案只有採購部分裝備，並沒有建立配套措施，可能會使國防部無法執行，甚至衍生嚴重後遺症。

李慧芝重申，政院版國防特別條例，是在台美雙方縝密溝通評估下，由有權進行軍事採購的政府提出來的特別條例，具有整體戰略構想以及建軍規劃，兼顧軍購實務程序並提升台灣國防自主防衛量能，民眾黨版完全不具備這些特性，因此政院版必須付委審議，才能真正建立國防所需的戰力。

