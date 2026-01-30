新興計畫預算718億元動支案 下會期協商後再處理

立法院會30日進行本會期最後一次院會，有關國民黨、民眾黨日前提出2026年中央政府總預算案中「新興計畫先行動支案」，因朝野沒有共識，立法院長韓國瑜宣布，等朝野協商後再處理。該案目前尚未過協商冷凍期1個月，因此只能等下會期再進行處理。

2026年度中央政府總預算案至今尚未付委，在野黨挾人數優勢不願放行，關鍵在於行政院未編列立院通過的軍人加薪法案、退休警消所得替代率法案編列預算。為免波及TPASS等38項共718億元新興計畫預算，藍白提案將這部分從總預算拆出，盼先行審查通過。

國民黨、民眾黨團提案「2026年度總預算案中，具有急迫性及攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫，本院同意先行予以動支」公決案。行政院及各部會代表日前堅定表達「應讓整個總預算案付委審查」，朝野雙方沒有共識。該案仍在協商冷凍期，因30日即休會，所以無法在本會期通過。