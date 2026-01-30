民眾黨版軍購特別條例付委 李文忠建議四大辯論議題

民眾黨版「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案今在立法院會中付委審查，政院版仍遭在野繼續未列入議程。退輔會前副主委李文忠建議，這次特別預算提出的正當性及必要性？是否滿足台海防衛戰略構想嗎？吻合不對襯需求？美國政府的程序走完了嗎？都是立委在委員會該好好大辯論的議題。

李文忠在臉書貼文表示，民眾黨很認真提出國防「特別條例」版本，主張包括，一、遵守建案規劃流程，經過系統分析，提出成本效益分析，二、明確化採購項目、金額、籌獲期程、維持成本，三、強化不對稱的戰略邏輯，四、在各個階段滿足國會監督機制。至於為什麼總額上限從1.25兆下調到4000億，專業考慮為何不清楚。國民黨也考慮跟進提出版本，該黨黨員中退役將校濟濟多士，應該有能力提出更專業的建議。政府別無選擇允宜正面看待，希望能逐漸推進付委討論。

李文忠說，本來現在不是提出特別預算的好時機，一、「疑川論」在民主盟邦風行包括台灣，二、朝野惡鬥不止，只有仇視、醜化、汙辱，不見溝通、協調、妥協，三、老美因為軍工製造能量不足，部份軍售裝備延遲交付，四、軍方戰略清通能力不足。但台海形勢詭譎，中華民國面對愈來愈嚴峻而迫切地武力威脅，不能不嚴肅面對，建軍備戰。

李文忠說，在野黨及各界提出許多好問題，譬如，一、提出特別預算的正當性及必要性為何？二、滿足台海防衛戰略構想嗎？三、吻合不對襯需求嗎？四、美國政府內部的程序走完了嗎？以上都是在立院委員會階段朝野應該好好大辯論的議題，當然可以據此刪除、刪減或凍結，但連付委都不肯，國人如何了解？這無論如何說不過去！

李文忠說，美國國防部「國防戰略」清楚宣示，「美國並無義務在各處獨自採取行動肩承重任。」如果連美國、北約、日韓的國防預算都在往GDP 5%邁進，面對最嚴重敵情威脅的台灣仍沈溺於無止境的對抗，國防預算停滯不前，傷害國家生存及安全的責任在野能承擔得起嗎？當然也要提醒政府，川普很難搞，但要求很簡單，台灣內部的問題自己搞定。