民眾黨版軍購特別條例付委審查 政院版在野續封殺

聯合報／ 記者唐筱恬屈彥辰蔡晉宇劉懿萱／台北即時報導
立法院今上演法案清倉表決大戰。 圖／聯合報系資料照片
立法院今天是會期最後一天，行政院日前提出的1.25兆軍購特別條例草案至今未付委，藍白今天在人數優勢下通過民眾黨團所提議的報告事項議程，民眾黨團自提的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案順利付委，政院版仍遭藍白繼續未列入議程。

民進黨立委在議場高喊「要審總預算」，民進黨團幹事長鍾佳濱表示，民進黨團相當尊重在野黨所提的軍購特別條例版本，歡迎其他的版本一起來比較，並無反對一起付委審查，遺憾在野黨仍一意孤行，在立院會期最後一天繼續封殺政院版軍特別條例。

民眾黨團所提出的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，軍購規模新台幣4000億元。民眾黨團總召黃國昌說，他要提醒民進黨團，院會上周已經通過決議，賴清德總統必須針對軍購案到立法院報告，在總統還沒有報告前，民進黨團就把行政院版本列入報告事項，恐怕不是很妥當。

國民黨立院黨團書記長羅智強在今早國民黨團大會後表示，民眾黨團版軍購條例列在報告事項當中，若無特別狀況則按程序處理。至於行政院版，於程序委員會暫緩列案。

立法院今天召開院會，預計進行法案大清倉，朝野黨團上午協商後，決定處理今年度總預算新興計畫先行動支案、住宅法、搶救中天的衛廣法修法、為救國團解套的不當黨產條例，攸關助理費除罪化的立法院組織則留待協商後再決定。

民進黨團 政院版 特別條例

