促綠簽先動支新興計畫預算決議 傅崐萁喊話賴總統、卓揆別再負隅頑抗

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團日前提出TPASS、生育補助等項目的新興計畫動支案。今為立法院本會期最後開會日，國民黨團於議場前舉行記者會，黨團總召傅崐萁與黨團書記長羅智強、多名藍委拿出自製「黨團協商結論」，喊話民進黨立院黨團同意，不需經一個月協商期處理。記者屈彥辰／攝影
國民黨團、民眾黨立法院黨團今在立法院會提出包括新興計畫動支案、「不當黨產條例」修正草案、「衛星廣播電視法」修正草案，以及攸關助理費的「立法院組織法」修正草案等7案。

國民黨團在議場前舉行記者會，傅崐萁秀出自製「黨團協商結論」，表示會期最後一天盼有豐碩的成果帶給國人，包括今年度總預算裡的新興計畫，有利民生發展項目在今天能順利通過。例如北北基桃、台中、高雄等大家熱切期待的TPASS延續性計畫、生育補助，還有屏東、高雄東西向的快速道路，以及全國迫切的治水預算，盼今天能在立法院通過。

傅崐萁表示，國民黨負責任地將新興計畫38項全數抽出，讓較有急迫性的民生有關預算，盡速在立法院通過，相關部會執行。賴清德總統、行政院長卓榮泰不要再負隅頑抗，不要再跟人民作對，既然有迫切性民生需求，國民黨負責任地將這些項目提出，希望賴清德、卓榮泰苦民所苦，朝野協商沒有共識，需經一個月協商期才能處理，盼在協商期到時前，盡快通過。

關於國防特別預算部分，傅崐萁說，國民黨始終秉持全力支持國防，有精實國防，才有台灣的安全。遺憾賴清德選擇以投書外媒，對內召開記者會的方式，告訴國人要投入1.25兆元軍購案，但至今立法院和國人，仍不清楚軍購特別預算購買項目，只看到民進黨的大內宣、大外宣。

傅崐萁表示，1.25兆元國防特別預算不僅是1.25兆元，還要加上維修、妥善和延壽，預估將達到4.5兆元，且尚有近7千億元已付款未到貨的武器裝備，如F-16V一架都未交貨。民進黨政府只知道花錢，完全不在乎國防安全要如何精實壯大，只想討好和交保護費，忽略了台灣真正的安全。

傅崐萁強調，民進黨再開出一張4.5兆元軍購空白支票，國民黨團當然要為人民看緊荷包、嚴格把關。軍購特別預算必須著重，武器是否先進？是否符合台灣國防需求？是否能夠準時交貨？

傅崐萁申明，中華民國的國防安全，國民黨堅定支持，但對民進黨廢弛職務和怠惰，完全不在意花人民的血汗錢，背棄人民的託付，國民黨以為不可，必須要看到完整計畫，賴清德必須要到國會向全體國人說清楚，4.5兆元國防特別預算要如何使用，透過詢答接受國人的託付和監督，一切公開透明，才能讓國人安心、放心。

傅崐萁強調，國民黨堅持每一分錢，都要花在台灣安全的刀口上。呼籲賴清德，不要再做隱瞞式大內宣，開誠布公到國會說清楚講明白。

