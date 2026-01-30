聽新聞
立院今本會期最終日 法案清倉朝野大戰

聯合報／ 記者唐筱恬屈彥辰蔡晉宇鄭媁／台北報導
立法院今將上演法案清倉表決大戰。 圖／聯合報系資料照片
立法院今將上演法案清倉表決大戰。 圖／聯合報系資料照片

立法院本會期今天是最後一天，朝野預料將上演法案清倉表決大戰。據了解，國民黨團擬三讀闖關被稱為搶救救國團的「不當黨產條例」修正草案、中天條款「衛星廣播電視法」草案、被質疑恐替立委除罪化的「立法院組織法」修正案等六案。

國民黨團書記長羅智強昨受訪僅強調，最終會推出哪些法案，要等到今天早上才會知道最後的決定。民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱昨喊話勿闖關惡法。

據了解，藍營擬闖關不當黨產條例草案、建立助理費制度草案、衛星廣播電視法草案外，防止斷藥危機的「藥事法」修正案、選前禁發民調縮短為三天的「選罷法」草案，以及攸關婚育宅比例的「住宅法」修正草案也納入闖關清單，估計一共六案。

立法院司法及法制委員會昨針對國民黨立委牛煦庭提出的立法院組織法修正案，召集朝野協商。牛煦庭為杜絕替立委除罪爭議，因此昨提出修正動議增訂「日出條款」，法條由下一屆立委開始適用。民進黨立委陳培瑜批評，藍白今天不要又拿出黑箱版本表決。

國民黨團今日擬闖關不當黨產條例草案，立法院長韓國瑜昨召集協商，請大家還救國團公道。鍾佳濱反嗆，不要糟蹋曾參加救國團公益的人，不能以此漂白救國團是國民黨附隨組織歷史事實。

立法院 法案 韓國瑜 國民黨 民進黨 朝野協商 救國團 藍白 羅智強 住宅法

立委助理費修法明恐闖關 牛煦庭堅持自提版：不會借屍還魂

柯文哲脫口「藍白分」 牛煦庭：心直口快非新聞 藍白合作才制衡民進黨

賴總統批在野先審新興預算為德不卒 牛煦庭：遺憾走在錯誤道路

影／中共：統一後再無中華民國 鍾佳濱批藍白「三騙」

最大豪賭？經濟學人專訪鄭麗文 她親解釋擋軍購、想見習近平原因

經濟學人29日刊出國民黨主席鄭麗文的訪問，形容鄭麗文做出她迄今最大的豪賭，在中國大陸加強於台灣周邊軍演時，阻擋提高軍事支...

黨產條例明拚闖關 黨產會：勿戕害得來不易的公平正義

立法院朝野黨團今協商「黨產條例」無共識，明天院會力拚三讀闖關。黨產會今表示，誠摯希望立委正視救國團尚未交還不當取得財產、...

頻喊話速審預算 賴總統與藍白相出路？

【台灣醒報記者章文、呂翔禾特稿】總統賴清德近日出席公開場合時，頻頻對藍白兩黨喊話，要求速審總預算與《國防特別條例》，否則國家發展將受影響云云。只是在野黨明明多次強調預算解套的條件，總統不知是否視而不見

立委助理費修法明恐闖關 牛煦庭堅持自提版：不會借屍還魂

助理費修法日前引發國會助理反彈，立法院司法及法制委員會今天協商國民黨立委牛煦庭提出的「立法院組織法」修正案，民進黨立委陳...

藍拚救國團條款明闖關 黨產會：若通過國家至少損失16億

國民黨立委提案修正「黨產條例」草案，擬為救國團解套，立法院拚30日闖關三讀。黨產會今透過臉書指出，很多人會幫救國團辯解，...

