最大豪賭？經濟學人專訪鄭麗文 她親解釋擋軍購、想見習近平原因

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
國民黨主席鄭麗文。報系資料照片
經濟學人29日刊出國民黨主席鄭麗文的訪問，形容鄭麗文做出她迄今最大的豪賭，在中國大陸加強於台灣周邊軍演時，阻擋提高軍事支出。她認為台灣人應該接受自己是中國人，並期盼藉由與中國大陸國家主席習近平尋求和解，讓國民黨重掌政權。

經濟學人29日報導，鄭麗文27日受訪時表示，「我任內最重要的任務，是促進台海和平」。對阻擋軍購一事，鄭麗文說，這要歸咎於總統賴清德、未能對軍購開支計劃提供更多細節，賴清德提出的數字「排擠所有其他需求」。她拒絕說明台灣應該在國防花費多少，但表示永遠難以匹敵中國大陸的軍力。她認為，要實現台灣安全，應該透過「合理的」軍事支出，加上與習主席談判。

鄭麗文希望能在今年上半年拜會習近平，對於期望的談判成果，她用詞審慎。她說，主要目標是取得雙方應共同努力維持和平的明確公開承諾，並承認戰爭會帶來「無法想像的災難性後果」。習近平可以相信嗎？鄭麗文說，為避免傷害中國的國際形象，中國必須「言而有信」、「信譽極為重要」。

長期而言，她婉拒說明終極目標是否為和平統一。她說在四年任期內，能夠建立維持和平的架構，已是一大成就。「至於之後現狀是否改變，我只希望能在雙邊人民都接受的情況下發生。」

鄭麗文 經濟學人 習近平 國民黨 賴清德

