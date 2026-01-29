立委助理費修法明恐闖關 牛煦庭堅持自提版：不會借屍還魂

快訊

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院司法及法制委員會會今天協商「立法院組織法」修正案，圖取自國會頻道。
立法院司法及法制委員會會今天協商「立法院組織法」修正案，圖取自國會頻道。

助理費修法日前引發國會助理反彈，立法院司法及法制委員會今天協商國民黨立委牛煦庭提出的「立法院組織法」修正案，民進黨立委陳培瑜表示，不希望周五看到過水式協商、黑箱版本表決；牛煦庭對此掛保證指，「我會堅持我的版本」，連國民黨內都反對大水庫，因此「不會出現借屍還魂、暴衝的事情」。

立法院人事處官員表示，按照牛煦庭版本，助理費為立委歲費5倍、黨團助理為歲費6倍來計算，兩個合計1年將增加1億465萬元費用，另外專業加給則是寬估每年將增3億5000多萬，資深加給則是增加7900多萬。

國民黨立委陳玉珍去年提出「立法院組織法」修正草案，將助理薪資改為由立委統籌運用且不用檢據核銷，引發國會助理界強烈反彈，目前法案被「復議」中。隨後牛煦庭又再提版本，明定立法院應每年以公務預算編列立委補助費用，助理工資為立委每年歲費五倍，另外還必須設置助理專業加給、資深加給等，全部由「立法院代理立委給付」。

立法院司委會今天協商立法院組織法修正案，牛煦庭表示，他就是反對助理費採「大水庫理論」才會提出新的版本，版本中助理費都是由立法院直接匯到助理戶頭；另外無論是行政院主計總處的總預算編制手冊，還是政院版的「民意代表支給條例」，都寫明過編列議員或民意代表「助理補助費」，難道是政院帶頭除罪化嗎？

民眾黨立委陳昭姿則表示，現行立法院組織法對助理費規範不夠明確，不分黨派立委都發生過爭議，人數不在少數，因此法制化方向一定要做，且助理費用都是由立法院匯到助理帳戶，給助理費加薪以留住人才也要做。

不過民進黨團有不同意見，民進黨立委莊瑞雄表示，若法案單純只是增加助理福利，各黨都不會有意見，但若是涉及除罪化，變成立法委員水庫就會有問題，更質疑國民黨提這個法案「沒那麼好心」，就是要除罪化，再來提修正案來「懺悔」，呼籲國民黨立委講清楚。 

民進黨立委沈伯洋則表示，助理費為立委歲費5倍大約50萬左右，法條應該明定這是「上限」，另外也要明定找人頭溢領必須回到貪汙治罪條例上，才能將法律定性明確化。

朝野協商歷經一小時，雙方毫無共識，主持會議的國民黨立委翁曉玲最後宣布，協商無法達成共識，後續依照法規處理。

立法院 助理費 國民黨 牛煦庭

