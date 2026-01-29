美軍購發價書有效期壓力 國防部憂預算卡關恐撤案

國民黨團、民眾黨團數度封殺8年新台幣1.25兆元國防特別預算條例，國防部今天表示，若遭刪減後勤配套或變更計畫，行政程序將被迫「打掉重練」，嚴重影響建軍時程；美方的發價書也具時效性，若因預算審查延宕導致失效，不僅合約恐撤案，更將面臨價格大幅上漲風險。

國民黨團、民眾黨團在程序委員會數度封殺守護台灣自主防衛、總額1兆2500億元、為期8年的國防特別預算條例。國防部發言人孫立方中將、戰略規劃司長黃文啓中將接受CNEWS匯流新聞網節目「中午來開匯」主持人黃光芹訪問，節目於今天中午播出，並說明對美軍購流程與後續影響。

孫立方指出，軍事採購涉高度敏感性與台美雙方默契，因此在美方未正式完成知會國會等特定程序前，台灣基於默契不會對外敲鑼打鼓，但國防部也重視社會溝通，所有預算編列也在立法院進行機密報告，結束後亦公開非機密部分向大眾說明，而1.25兆元預算是基於敵情威脅、聯合戰力需求進行編列，不能隨意切割，若遭片面刪減，出拳後只剩下4根手指頭，便無法形成有效戰力，須兼顧「防衛與反擊」。

黃文啓表示，每項軍購都必須依「整體獲得規劃書」編列，內容涵蓋主裝備、附屬工程、後勤維護、接裝訓練及部分行政費用，而國防部的版本均涵蓋這些面向，若無周延考量而自行提出政黨版本且僅保留「主要裝備」而刪除後勤等配套措施，將導致預算與規劃書內容完全脫節。

他提到，依照規定，超過10億元的計畫若要變更項目，就必須撤回、重新審議並再次呈報行政院核定，所有行政程序「打掉重練」恐嚴重影響建軍時程。

黃文啓說明，美方在知會國會階段會找主合約商估價，由於主要廠商必須考慮轄下次合約商的報價（原物料與成本），因此報價具有時效性，一旦美國政府核發發價書，就進入最短15天、最長60天不等的有效期限倒數階段、時間非常緊湊，若發價書失效，美方也不見得同意延長，不僅可能導致合約失效，甚至因價格上漲而撤案。

熟悉軍購實務的官員與專家昨天也接受中央社訪問指出，軍售（FMS）並非單方面點菜，更涉及印太司令部背書的「國家團隊評估報告」（CTA）及嚴格的科技保護（TSFD）審查，若忽略與美方密集研討前置作業，僅憑片面資訊建案恐失去戰略構想，也可能因不符作需遭否決。

根據民國110年國防報告書刊載的「台美軍售流程」，軍購案奉總統及行政院核定後，建案單位呈發價書需求信函（LOR for LOA）並簽奉國防部長核定，再經由總統核定後，通知台灣駐美軍事代表團向美方遞交發價書需求信函；美方在進行軍售必要性審查（含跨部會審查），再進行知會國會及安合局網站公告，提供發價書（LOA）。最後立法院審查預算通過並經國防部核定採購計畫後，繼續由建案單位通知駐美軍事代表團簽署LOA，並進行付款與後續執行事宜。