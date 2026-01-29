頻喊話速審預算 賴總統與藍白相出路？

【台灣醒報記者章文、呂翔禾特稿】總統賴清德近日出席公開場合時，頻頻對藍白兩黨喊話，要求速審總預算與《國防特別條例》，否則國家發展將受影響云云。只是在野黨明明多次強調預算解套的條件，總統不知是否視而不見，亦或不以為然，幾乎從未正面回應相關訴求。在民眾眼中，朝野各自喊話毫無交集，典型「相出路」的結果。

不願面對卡關原因？

賴總統28日出席內科尾牙時，在致詞的最後向民眾喊話，若有認識立委，請他們將115年中央政府總預算、《國防特別條例》儘速付委；29日的民進黨中執會上，賴總統再呼籲立法院朝野各黨盡速審議這兩項議案，讓政府得以順利推動施政，顯然賴總統對於這兩項法案非常著急，因此近日頻頻公開喊話。這只是最近的兩次。

問題是，在野黨早已多次提出兩項預算付委的解套方法，就是總預算要編列軍警消預算，還有賴總統要到立法院針對8年1.25兆的《國防特別條例》國情報告，民眾黨也有提出4千億的黨版《國防特別條例》。

但目前看來，賴總統對在野黨這些訴求採取「視而不見」的態度，隻字不提，是否不願正面面對這些法案無法付委的問題？

喊話都像情緒勒索

民進黨如今國會雖有51席，但藍白合起來有62席，少數執政的現實已是板上釘釘。此時賴總統做的，竟然不是設法與在野黨溝通，而是透過大罷免、抹紅等手段，想藉此逼在野黨就範，可如今看來雙方都是紋風不動。而且賴總統與民進黨政治人物的每次喊話，在藍白支持者看來都像是情緒勒索，不符合「服從多數」的民主基礎。

真心想要通過法案？

在民進黨行政、立法一致時，《數位中介法》與竹竹苗縣市合併，還有總預算逕付二讀都可以因為輿論施壓而暫緩了。如今民進黨是少數，賴的民調也沒有過去蔡前總統高，態度卻比以往更強硬，外界難免滿腹疑惑：這樣槓下去，豈不是「保證互相毀滅」？

