藍拚救國團條款明闖關 黨產會：若通過國家至少損失16億

國民黨立委提案修正「黨產條例」草案，擬為救國團解套，立法院拚30日闖關三讀。黨產會今透過臉書指出，很多人會幫救國團辯解，過去都過去了，為什麼要追究？其實救國團有特權，根本不是過去式，而是現在式。如果修法通過，國家將損失至少現金16億元，土地2824坪，建物1萬9615坪。這些損失將由全民負擔。

黨產會連日發出圖卡說明為何反對修訂「黨產條例」。並指出，此次修法不只是解套救國團，連婦聯會等國民黨附隨組織也在範圍之內，就算已經判決確定，都有起死回生的可能。救國團只是喚起眾人情感的障眼法，目的是附隨組織全面敗部復活，這將導致高達數百億元的不當黨產無法追討。

黨產會指出，過去救國團與國民黨的關係，對有點年紀的人來說幾乎是常識，今天卻需要不斷地舉證說明。救國團的成立，就是由國民黨中央改造委員會決定「救國團組織屬於政府，本黨以黨團方式領導」。

黨產會說明，救國團在自己出版的「本團重要文獻」中自述「中國青年反共救國團，在社會為國防部所屬單位之一；在黨內為本黨最重要青運機構」。國民黨決定救國團的成立，決定救國團如何寄生國家，救國團的重要工作也要呈報黨中央，受國民黨實質控制的救國團，當然是附隨組織。

黨產會表示，救國團稱曾「隸屬於政府」，但任務結束難道就可以帶走剩餘的公款、公物嗎？答案其實很明顯，這些不當取得的財產也不會因時光推移而正當化。更何況救國團成立數十年來，所依賴存活的資金，有很多來自於當時相對貧困的台灣社會，由國家編列預算支援。現在貪戀這些不當取得財產不交還國家，形同「劫貧濟富」、「欠錢不還」。

黨產會說，追討的所有不當黨產，依規範，該還給國家的還給國家，還給全國人民的還給全國人民。該還國家的錢會進入行政院的「促轉基金」除推動轉型正義、人權教育外，努力推動長期照顧、社會福利政策也是重點工作，支持追回不當黨產，也是支持社福長照政策。

對於救國團主張他們已經是公益性團體，黨產條例違反不溯既往原則，是違憲追殺。黨產會表示， 是不是違憲，只有大法官說了算。2020年由釋字793號解釋已肯認黨產條例合憲，大法官還在理由書中肯認追討不當黨產等轉型正義工程，是我國成為真正的自由民主國家的重要手段。

黨產會表示，自黨產會調查救國團以來，做出兩項行政處分，一是認定救國團為國民黨之附隨組織，二是認定救國團部分財產為不當取得，應收歸國有。前一項處分救國團提起訴訟，台北高等行政法院判定救國團敗訴，現正在最高行政法院審理中。在訴訟係屬中修法讓救國團脫離訴訟，國民黨到底在怕什麼？