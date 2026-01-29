總預算卡關 僑委會：海外信保基金無法增資影響台商

快訊

中央社／ 台北29日電

115年度總預算未能付委審查。僑委會副委員長李姸慧今天表示，台商反映海外信保基金擴大能量的需求多年，但因預算未通過，增資水位無法補齊，影響僑台商海外布局量能。

立法院外交及國防委員會今天邀請僑務委員會副委員長李姸慧報告「面對全球經貿變局挑戰，如何協輔僑台商穩健發展布局全球之具體策略及措施」，併請衛生福利部列席，並備質詢。

李姸慧於報告指出，僑委會將擴大海外信保基金服務能量，除向銀行募捐、編列預算挹注基金，也協助基金將同一經濟利害關係人的授信金額提高到300萬美元，並開辦美國對等關稅專案，提供最高30萬美元貸款保證，且由僑委會補貼最長3年保證手續費，以及最長半年部分利息。

民進黨立委羅美玲質詢時關切，前述貸款保證是否受到115年度總預算遲未審理而受到影響。

李姸慧答詢表示，從去年9月底開辦「美國對等關稅專案」到今年1月23日收到6案，累計授信金額為166萬美元，信保金額149萬美元，目前規模還能因應，但主要是114年度獲得新台幣7000多萬元的銀行捐款入帳。

羅美玲追問，115年度總預算編列1億500萬元用於「捐助海外信用保證基金配合新南向政策增資計畫」，對台僑商的影響為何。

李姸慧指出，海外僑台商反映對海外信保基金擴大能量的需求多年，因為總預算沒有通過，增資水位至今無法補齊，將影響僑台商海外布局量能。

民進黨立委王定宇質詢時關切，海外信保基金2025年授信金額為2億5541萬美元，信保金額則是1億5147萬美元，信保額度運作成本為何。海外信保基金董事長侯立洋答詢指出，代償率為1.4%。

王定宇追問，就台美關稅談判而言，2500億美元對美投資是屬私人部分，另外2500億美元信用擔保，成本為何。

侯立洋對此則說，代償率1.4%下，約為35億美元。

