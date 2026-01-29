快訊

影／賴總統台中上香呼籲在野黨通過預算 還說「川普到現場了」

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
賴清德總統上午到台中市松竹寺上香。記者黃寅/攝影
賴清德總統上午到台中市松竹寺上香。記者黃寅/攝影

賴清德總統上午到台中市北屯區松竹寺上香時說，希望在野黨了解國防特別預算要過，還有中央政府總預算也要過，這不是要給民進黨用的，那是給全國用的。

賴清德上午10點多抵達時受到民眾熱烈歡迎，包括要選市長的立委何欣純和市議員參選人都到場。

他致詞時說，就像何欣純說北屯要蓋學校，中央政府也有幫忙，編預算的精神也是慈航普度對不對？那是每一個縣市的居民都會受到政府的照顧。

賴清德說，大型產業發展很好，接下來要照顧中小型和微型企業。他也說，未來也要靠中部的精密機械和工具機產業幫忙，他要為台灣要打造台灣之盾，就像以色列一樣，

賴清德細數台灣的種種的福利措施，說甚至比美國還好。他還看著台下一位金髮男子開玩笑說，甚至連川普總統也來到現場，引起現場一陣笑聲。

賴清德總統以台下一位金頭髮男子開玩笑說，甚至美國總統也到了現場。記者/黃寅攝影
賴清德總統以台下一位金頭髮男子開玩笑說，甚至美國總統也到了現場。記者/黃寅攝影

賴清德 國防特別預算 何欣純

