影／賴總統台中上香呼籲在野黨通過預算 還說「川普到現場了」

賴清德總統上午到台中市北屯區松竹寺上香時說，希望在野黨了解國防特別預算要過，還有中央政府總預算也要過，這不是要給民進黨用的，那是給全國用的。

賴清德上午10點多抵達時受到民眾熱烈歡迎，包括要選市長的立委何欣純和市議員參選人都到場。

他致詞時說，就像何欣純說北屯要蓋學校，中央政府也有幫忙，編預算的精神也是慈航普度對不對？那是每一個縣市的居民都會受到政府的照顧。

賴清德說，大型產業發展很好，接下來要照顧中小型和微型企業。他也說，未來也要靠中部的精密機械和工具機產業幫忙，他要為台灣要打造台灣之盾，就像以色列一樣，