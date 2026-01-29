快訊

性侵殺害馬國女大生三度判死！凶嫌更二審逆轉判無期理由曝光

海鯤艦今展開首度潛航 學者：測試順利6月有機會交艦

特斯拉最長壽車系退場！馬斯克：Model S、X正式停產

民進黨團：黨產條例、中天條款 藍白明天勿惡法清倉

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。記者蔡晉宇／攝影
民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱。記者蔡晉宇／攝影

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，立法院明天將是本會期最後一天，國民黨、民眾黨立院黨團預計會將推動黨產條例、中天條款兩項惡法修法，呼籲藍白懸崖勒馬。

鍾佳濱表示，黨產條例修法是為婦聯會、救國團解套；中天條款恐讓境外勢力的認知戰長驅直入，這些法案都指向特定個人、地區或利益族群，任何政黨都應審慎面對是否支持，否則選民勢必在年底大選用選票提出質疑，要求負起政治責任。

立法院交通委員會去年12月初審通過衛星廣播電視法部分條文修正草案，僅通過衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業分公司執照延長至9年等零星條文，其餘包括黨政軍退出媒體，及被外界視為中天回復執照相關的多項條文，因朝野無共識，條文保留送協商。

黨產條例修法則是由由國民黨立委游顥等人提出「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」修正草案，將救國團排除於「黨產條例」適用範圍。

黨產 修法 鍾佳濱 救國團

延伸閱讀

綠盼政院版國防特別條例能審查 與其他版本一起比較

卓揆稱「台灣101」遭圍剿 鍾佳濱：國人分得清楚別太介意

中共稱統一後再無中華民國？鍾佳濱批藍白「三騙」

人工生殖法換軍購？綠：人民要國防自主也要身體自主

相關新聞

民進黨團：黨產條例、中天條款 藍白明天勿惡法清倉

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，立法院明天將是本會期最後一天，國民黨、民眾黨立院黨團預計會將推動黨產條例、中天條款兩...

賴總統籲速審預算 在野批政治勒索

今年度中央政府總預算案、軍購特別條例草案持續在立法院卡關，賴清德總統昨天在民進黨中執會再次呼籲，立法院朝野各黨盡速審議這...

參加內科尾牙 賴清德再喊話希望總預算儘速通過

賴清德總統晚間出席台北內湖科技園區發展協會歲末聯歡晚會，賴清德在致詞的最後，再度重申，希望中央政府總預算案儘速通過，國防...

立院會期將結束 年度預算仍卡關…卓榮泰再喊話在野：盼過年前啟動對話

余紀忠文教基金會今舉辦「極端氣候下的國土規畫挑戰」研討會，行政院長卓榮泰今出席受訪指出，中央政府總預算審查延宕已久，再度...

國防條例何不付委？ 學者：難加預算

行政院版1.25兆的國防特別預算已經第9度付委失敗，為什麼藍白不願接受付委審查國防預算，非要將之擋在程序委員會？學者曲兆祥受訪時指出，藍白不讓相關法案進入委員會再阻擋，是因為若進入委員會，立委不能增加預算，這樣軍警消預算就無法加上去，且行政院不依法編列國會通過的預算，藍白自然不願付委審查總預算與《國防特別條例》。多位藍委受訪時也表示，行政院完全不依法行政，因此無論是總預算或者特別條例都不付委。

綠雙少數執政！大罷免到預算審查爆亂象 國會助理心累

農曆新年即將到來，立法院本會期也將進入尾聲，不少國會助理感嘆，這一年實在太漫長，連兩會期沒休會，國會也出現許「多歷史首次」，公民課本教的跟沒教的都遇到了；立院本屆第一年就在紛亂中度過，第二年更加瘋狂，從2025年2月開始大罷免連署，讓法案會期成了「大罷免會期」；緊接本會期本該審總預算，卻遇上政府不依法編列立院三讀通過的預算，還有眾多特別預算，讓原本的預算會期成了「特別預算會期」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。