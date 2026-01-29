民進黨團：黨產條例、中天條款 藍白明天勿惡法清倉

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今天表示，立法院明天將是本會期最後一天，國民黨、民眾黨立院黨團預計會將推動黨產條例、中天條款兩項惡法修法，呼籲藍白懸崖勒馬。

鍾佳濱表示，黨產條例修法是為婦聯會、救國團解套；中天條款恐讓境外勢力的認知戰長驅直入，這些法案都指向特定個人、地區或利益族群，任何政黨都應審慎面對是否支持，否則選民勢必在年底大選用選票提出質疑，要求負起政治責任。

立法院交通委員會去年12月初審通過衛星廣播電視法部分條文修正草案，僅通過衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業分公司執照延長至9年等零星條文，其餘包括黨政軍退出媒體，及被外界視為中天回復執照相關的多項條文，因朝野無共識，條文保留送協商。

黨產條例修法則是由由國民黨立委游顥等人提出「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」修正草案，將救國團排除於「黨產條例」適用範圍。