賴總統籲速審預算 在野批政治勒索

聯合報／ 記者蔡晉宇張文馨李成蔭張曼蘋林銘翰李柏澔／台北報導

今年度中央政府總預算案、軍購特別條例草案持續在立法院卡關，賴清德總統昨天在民進黨中執會再次呼籲，立法院朝野各黨盡速審議這兩項議案，讓政府得以順利推動施政，讓台灣繼續進步發展，人民持續安居樂業。行政院長卓榮泰也說，在野黨擋總預算、國防預算，難道未來的台美關稅談判成果送立院，也要擋嗎？

賴總統昨天上午主持將官晉任授階典禮時表示，當前國際局勢瞬息萬變，威權主義持續擴張，面對現代化戰爭型態的轉變，以及灰色地帶的侵擾，台灣身處捍衛民主自由的第一線，唯有持續提升國防實力，更沒有鬆懈的本錢。

緊接著中午中執會，賴總統再指出，正如美國華盛頓特區韓戰老兵紀念碑上銘刻的「自由不是免費的」， 台灣必須持續強化國防實力與經濟韌性，唯有擁有堅實的防衛能力及強韌的經貿競爭力，才能確保印太區域的穩定，並守護台灣民主自由永續。

卓榮泰則希望在農曆年前趁著過年的好氣氛，能夠真正展開朝野對話，年後回到立院，大家好好審查預算，讓國家在新年有向前的動力。他說，這一個月來政府想盡辦法，透過各種機會希望跟在野黨對話，但完全不得其門而入，總預算到現在「一頁都沒有翻過」，國會只挑了幾項自助餐式地要政院執行，卻沒有審議歲入，要如何執行歲出？

但對於賴卓的喊話，國民黨立院黨團表示，拒絕「政治勒索」，堅守「國會監督」，賴總統稱「台灣沒有鬆懈本錢」，此舉實則將國家安全當作政治勒索的擋箭牌，以此規避國會監督；國民黨團支持國防，不代表必須為編列不明、預算浮濫的軍購特別條例「空白背書」。

國民黨團也批，卓榮泰以台美關稅談判為由脅迫國會，更是本末倒置，政府更不應以打包外移護國神山作為交換籌碼，要求在野黨放棄監督，這種情緒勒索才是對台灣民主法治最大的傷害。

民眾黨團總召黃國昌受訪時表示，黨團支持強化國防安全，但是不支持貪腐與浪費；他提到，民進黨政府當初編列預算，想要對美國採購M109A7自走砲，沒想到立法院通過預算以後，才發現美國根本沒有要生產，「突然再用多出來的錢跑去買海馬士，這是什麼荒腔走板的建軍計畫跟武器添購？請教為何會造成這樣的狀況？」

軍購特別預算 總預算 賴清德

國防條例何不付委？ 學者：難加預算

行政院版1.25兆的國防特別預算已經第9度付委失敗，為什麼藍白不願接受付委審查國防預算，非要將之擋在程序委員會？學者曲兆祥受訪時指出，藍白不讓相關法案進入委員會再阻擋，是因為若進入委員會，立委不能增加預算，這樣軍警消預算就無法加上去，且行政院不依法編列國會通過的預算，藍白自然不願付委審查總預算與《國防特別條例》。多位藍委受訪時也表示，行政院完全不依法行政，因此無論是總預算或者特別條例都不付委。

綠雙少數執政！大罷免到預算審查爆亂象 國會助理心累

農曆新年即將到來，立法院本會期也將進入尾聲，不少國會助理感嘆，這一年實在太漫長，連兩會期沒休會，國會也出現許「多歷史首次」，公民課本教的跟沒教的都遇到了；立院本屆第一年就在紛亂中度過，第二年更加瘋狂，從2025年2月開始大罷免連署，讓法案會期成了「大罷免會期」；緊接本會期本該審總預算，卻遇上政府不依法編列立院三讀通過的預算，還有眾多特別預算，讓原本的預算會期成了「特別預算會期」。

白營軍購條例被嗆缺建軍規劃 黃國昌反嗆不支持貪腐浪費

民眾黨立法院黨團先前自提軍購特別條例，行政院秘書長張惇涵今天批評缺乏建軍規劃。民眾黨團總召黃國昌受訪時反嗆，對美軍購1....

