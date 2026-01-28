立院會期將結束 年度預算仍卡關…卓榮泰再喊話在野：盼過年前啟動對話
余紀忠文教基金會今舉辦「極端氣候下的國土規畫挑戰」研討會，行政院長卓榮泰今出席受訪指出，中央政府總預算審查延宕已久，再度喊話在野黨理性談話，希望農曆年後大家回到國會時，能開始審查年度總預算，人民才能得到應有的照顧。
卓榮泰表示，今年度中央政府總預算的審查已經延宕153天，而立法院這個會期只剩下短短3天，不解在野黨不只擋總預算，就連國防預算也要擋，難道台美對等關稅的談判也要來擋嗎？
卓榮泰說，人民早就對此非常不耐煩，政府也同樣十分焦慮，很多新增的事項、計畫和相關經費都無法順利執行，這已嚴重影響今年總預算的整個施政的方向和進度，也對發包等作業產生實質影響。
卓榮泰說，政府在過去1個月當中窮盡各種辦法，透過各種機會想要尋求與在野黨的對話，以進行溝通與協商，但仍完全不得其門而入，因此喊話在野黨，如今就要過年了，如果大家還有心思，希望年前能夠好好理性對話，然後過年後大家回到國會重新審議預算，好讓人民得到應有的照顧，國家能夠順利發展。
卓榮泰另指出，軍購特別條例也仍在立法院，接下來這3天也不會有實質進展，盼在野黨也在過年前展開對話，年後回到立法院會審議，大家一起解決問題，讓國家在新的一年開始能走上正常發展的腳步。
