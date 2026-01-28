快訊

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
針對總預算未過，行政院長卓榮泰（中）今天出席「極端氣候下的國土規劃挑戰」研討會對在野黨喊話說，對話很重要，理性的對話才能解決問題。記者潘俊宏／攝影
余紀忠文教基金會今舉辦「極端氣候下的國土規畫挑戰」研討會，行政院長卓榮泰今出席受訪指出，中央政府總預算審查延宕已久，再度喊話在野黨理性談話，希望農曆年後大家回到國會時，能開始審查年度總預算，人民才能得到應有的照顧。

卓榮泰表示，今年度中央政府總預算的審查已經延宕153天，而立法院這個會期只剩下短短3天，不解在野黨不只擋總預算，就連國防預算也要擋，難道台美對等關稅的談判也要來擋嗎？

卓榮泰說，人民早就對此非常不耐煩，政府也同樣十分焦慮，很多新增的事項、計畫和相關經費都無法順利執行，這已嚴重影響今年總預算的整個施政的方向和進度，也對發包等作業產生實質影響。

卓榮泰說，政府在過去1個月當中窮盡各種辦法，透過各種機會想要尋求與在野黨的對話，以進行溝通與協商，但仍完全不得其門而入，因此喊話在野黨，如今就要過年了，如果大家還有心思，希望年前能夠好好理性對話，然後過年後大家回到國會重新審議預算，好讓人民得到應有的照顧，國家能夠順利發展。

卓榮泰另指出，軍購特別條例也仍在立法院，接下來這3天也不會有實質進展，盼在野黨也在過年前展開對話，年後回到立法院會審議，大家一起解決問題，讓國家在新的一年開始能走上正常發展的腳步。

總預算 卓榮泰 過年

白營軍購條例被嗆缺建軍規劃 黃國昌反嗆不支持貪腐浪費

民眾黨立法院黨團先前自提軍購特別條例，行政院秘書長張惇涵今天批評缺乏建軍規劃。民眾黨團總召黃國昌受訪時反嗆，對美軍購1....

立院會期將結束 年度預算仍卡關…卓榮泰再喊話在野：盼過年前啟動對話

余紀忠文教基金會今舉辦「極端氣候下的國土規畫挑戰」研討會，行政院長卓榮泰今出席受訪指出，中央政府總預算審查延宕已久，再度...

國防條例何不付委？ 學者：難加預算

行政院版1.25兆的國防特別預算已經第9度付委失敗，為什麼藍白不願接受付委審查國防預算，非要將之擋在程序委員會？學者曲兆祥受訪時指出，藍白不讓相關法案進入委員會再阻擋，是因為若進入委員會，立委不能增加預算，這樣軍警消預算就無法加上去，且行政院不依法編列國會通過的預算，藍白自然不願付委審查總預算與《國防特別條例》。多位藍委受訪時也表示，行政院完全不依法行政，因此無論是總預算或者特別條例都不付委。

綠雙少數執政！大罷免到預算審查爆亂象 國會助理心累

農曆新年即將到來，立法院本會期也將進入尾聲，不少國會助理感嘆，這一年實在太漫長，連兩會期沒休會，國會也出現許「多歷史首次」，公民課本教的跟沒教的都遇到了；立院本屆第一年就在紛亂中度過，第二年更加瘋狂，從2025年2月開始大罷免連署，讓法案會期成了「大罷免會期」；緊接本會期本該審總預算，卻遇上政府不依法編列立院三讀通過的預算，還有眾多特別預算，讓原本的預算會期成了「特別預算會期」。

賴總統：再次嚴正地呼籲立院盡速審議總預算案、軍購特別條例

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中執會表示，要再次嚴正地呼籲，立法院朝野各黨盡速完成中央政府總預算案與國防特別條例...

賴總統指國會責任是監督審查預算 民眾黨團反嗆：法律不能選擇性適用

今年度總預算持續在立法院卡關，賴清德總統昨天表示，國會的責任是監督與審查預算，並非拿來當作要求政府的籌碼。民眾黨立法院黨...

