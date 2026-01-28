國防條例何不付委？ 學者：難加預算

行政院版1.25兆的國防特別預算已經第9度付委失敗，為什麼藍白不願接受付委審查國防預算，非要將之擋在程序委員會？學者曲兆祥受訪時指出，藍白不讓相關法案進入委員會再阻擋，是因為若進入委員會，立委不能增加預算，這樣軍警消預算就無法加上去，且行政院不依法編列國會通過的預算，藍白自然不願付委審查總預算與《國防特別條例》。多位藍委受訪時也表示，行政院完全不依法行政，因此無論是總預算或者特別條例都不付委。

軍購未到貨質疑預算

總統賴清德去年召開記者會，宣布8年將增加國防特別預算1.25兆，以因應中國對台威脅增加，行政院也提出《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案送交立法院，但在程序委員會遭藍白8度擋下，民進黨曾一再批評藍白別再擋國防預算，應該付委審查，並讓其通過，才能實質強化國防戰力。

預算付委多能通過

以過去國防的特別條例來看，包括《新式戰機採購特別條例》的2472億、《海空戰力提升計畫採購特別條例》的2400億等只要進入委員會，在各黨達成共識下就會通過，藍白擔心在委員會通過的壓力，才會希望綠需達成特定條件才願意付委。但綠與國防部不願妥協，才變成在委員會質詢與程序委員會時各說各話，無法付委。

26日國民黨立委馬文君與國防部長顧立雄的對話就是最好例子。馬文君認為若特別條例的軍購項目很重要，應該回到常態建軍規畫、以分年預算方式審查，但顧立雄質疑，特別條例仍卡在程序委員會，要如何進行實質討論？

想怎麼審是國會權力

文化大學國發與大陸研究所兼任教授曲兆祥受訪時強調，如果總預算與《國防特別條例》進到委員會開始審查，就代表審議預算的程序開始，但藍白在意的軍警消預算還沒編入，在審議預算期間，立法院不能增加預算。

「行政院未依法編預算，立法院當然不想讓他們進入委員會！」曲兆祥說，行政院沒有依法編列三讀通過，且覆議失敗（軍人加薪甚至沒覆議）的預算，在野黨立委當然連委員會都不想要這兩個預算或法案進入。他分析，目前行政院、總統府與立法院各自都在拿條件施壓彼此，才形成如今的僵局。

白換立委立場不變

曲兆祥認為，總統或行政院的態度若沒有改變，民眾黨即使換了一批立委，但黨主席還是黃國昌，立場應該也不會改變。至於民眾黨前主席柯文哲揚言「以《人工生殖法》交換總預算與特別條例」，曲兆祥認為，黨主席畢竟是黃國昌，最終決策還是以他為主，基於政黨互動策略，黃與柯比較像是分別扮演黑、白臉。

