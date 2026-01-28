白營軍購條例被嗆缺建軍規劃 黃國昌反嗆不支持貪腐浪費

民眾黨立法院黨團先前自提軍購特別條例，行政院秘書長張惇涵今天批評缺乏建軍規劃。民眾黨團總召黃國昌受訪時反嗆，對美軍購1.25兆元是什麼建軍規劃，民進黨政府才是完全不知所云，要不要先交代花4000億元買8艘潛水艇的建軍規劃？是誰的主意？他強調民眾黨團支持強化國防安全，但是不支持貪腐與浪費。

行政院會去年提出預算規模1.25元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，民眾黨立法院黨團本周也提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，張惇涵今天批評缺乏建軍規畫、不符合軍購程序與慣例，恐將使台美兩國處理軍購案窒礙難行。

針對張惇涵的說法，黃國昌受訪時反擊，對美軍購1.25兆元是什麼建軍規劃，還有跟過去花費千億元購買的武器關聯為何，民進黨政府才是說不清楚講不明白，一方面宣稱黃國昌用機密資料自提版本，另一方面又說法案都是維基百科的內容，「這種抹黑的手法，你們要不要先自己對一下？」

黃國昌說，行政院如果真的要談建軍規劃，不如先交代花費4000億元打造8艘潛水艇是誰的主意？當初美國政府是否支持？搞到現在連第一艘都潛不下去，這又是哪一種建軍規劃？還有國防部當初購買M1A2戰車，美國政府是否支持？還是民進黨政府基於政治考量才決定購買？

黃國昌還說，民進黨政府當初編列預算，想要對美採購M109A7自走砲，沒想到立法院通過預算以後，才發現美國根本沒有要生產，「突然再用多出來的錢跑去買海馬士，這是什麼荒腔走板的建軍計畫跟武器添購？請問為何會造成這樣的狀況？」

黃國昌表示，前總統蔡英文兩任總統任期加起來，軍購特別預算還不到1.25兆元的3分之1，民眾黨團支持強化國防安全，但是絕對不容許貪腐跟浪費，而且有付錢就要拿到東西。