賴總統：再次嚴正地呼籲立院盡速審議總預算案、軍購特別條例

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
身兼民進黨主席的賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中執會表示，要再次嚴正地呼籲，立法院朝野各黨盡速完成中央政府總預算案與國防特別條例草案的付委及審議，讓政府得以順利推動施政，讓台灣繼續進步發展，人民持續安居樂業。

賴總統指出，30日是立法院這會期的最後一天，然而攸關民生、經濟、地方建設、社會福利等多項政策推動的中央政府總預算案，以及強化國家安全的國防特別條例草案，仍被在野黨擱置在程序委員會中，遲遲無法付委審查。

賴總統說，行政院函送中央政府總預算案至立法院審議，至今更是已超過5個月、152天仍舊尚未付委進行審查。國防特別條例草案，也早已在去年11月27日送交立法院，昨天又遭到在野黨十度封殺，仍卡關在程序委員會中，也是超過2個月、63天，無法進入實質審議。

賴總統表示，今年度的中央政府總預算案涵蓋AI產業發展、整體經濟動能提升、防災治水等國家經濟發展所需預算，也包括因應少子女化對策、長照3.0政策等人民生活的經費支出。若總預算案持續無法付委並完成審查通過，恐怕不僅將對民生經濟造成實質衝擊，更可能讓台灣在AI人工智慧浪潮與全球經貿競爭下，錯失關鍵發展時機，進而處於不利的地位。

賴總統指出，另一方面，目前全球民主陣營正積極應對威權主義擴張，持續強化國家防衛能力、提升國防預算，台灣身處印太第一島鏈，不僅要擔起守衛民主前線的使命，更是肩負維護區域穩定的重任。

賴總統說，面對中國企圖改變台海現狀的威脅日益升高，台灣必須具備足以捍衛國家安全、維護印太安定的防衛能力，持續提升整體國防力量，向國際社會展現守護民主自由的決心；唯有台灣願意守護自己，才能獲得國際社會的支持與協助。

賴總統表示，政府提出國防特別預算，正是為了用於對美軍事採購與國防自主，大幅強化不對稱作戰能力，讓國軍站在第一線，能無畏無懼地捍衛國家與人民的安全；正如美國華盛頓特區韓戰老兵紀念碑上所銘刻的「自由不是免費的」， 台灣必須持續強化國防實力與經濟韌性，唯有擁有堅實的防衛能力及強韌的經貿競爭力，才能確保印太區域的穩定，並守護台灣民主自由永續。

賴總統指出，台灣是民主國家，朝野政黨各有不同立場，可以相互競爭，但在面對國家安全與人民福祉時，必須團結一致，切勿讓政黨利益凌駕於國家整體發展之上。

國防預算

