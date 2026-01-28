賴總統指國會責任是監督審查預算 民眾黨團反嗆：法律不能選擇性適用

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
賴清德總統昨天接受政論節目「台灣最前線」專訪。圖／總統府提供
今年度總預算持續在立法院卡關，賴清德總統昨天表示，國會的責任是監督與審查預算，並非拿來當作要求政府的籌碼。民眾黨立法院黨團今天反嗆，法律不是自助餐，不能選擇性適用，更不可以拿來當作政治談判籌碼，甚至藉此對在野黨進行施壓。

賴總統昨天接受政論節目「台灣最前線」專訪，談及今年度總預算、1.25兆元軍購特別條例尚未交付立法院審查，他說國會的責任是監督與審預算，「並不是可以拿來當作籌碼，要求行政院或總統府必須配合什麼。」

民眾黨立法院黨團今天發布聲明，美國總統川普反覆無常，動輒以高關稅作為政治施壓工具，世界各國紛紛審慎因應，尋求反制與談判空間，賴總統卻選擇喪事喜辦、粉飾太平，非但沒有據理力爭，為台灣爭取對等與尊嚴，反而狐假虎威、挾洋自重，語帶威脅恐嚇在野黨。

民眾黨團表示，人民僅有看到一位正在通往權力集中的道路上沾沾自喜，同時卻不斷自我踐踏國格，親手戕害台灣主權尊嚴與民主底線的總統。

民眾黨團指出，面對立法院邀請賴總統就關稅政策、軍購議題進行國情報告，賴總統再度搬出憲法作為擋箭牌，宣稱只要合憲本來就很樂意，但是卻也要求不能限定議題，這種說法完全站不住腳，因為憲法增修條文明定「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告」。

民眾黨團再指，根據立法院職權行使法規定，立法院經過4分之1以上立委提議、院會決議，得邀請總統就國家大政方針及重要政策議題進行國情報告，而且依照未被宣告違憲的舊法，「立委可以提問，經總統同意後還是可以補充陳述、回應問題。」

民眾黨團強調，立法院邀請總統進行國情報告合法合憲，總統就重大政策議題報告更是合法合憲，賴總統一再以「不能違憲」作為拒絕監督的藉口，狠狠打臉過去在總統選舉期間的承諾，「請問賴清德總統，您講的話，究竟有沒有一絲半點的真心？」

針對賴總統「國會責任是監督與審預算，並不是可以拿來當作籌碼」等說法，民眾黨團表示，此話恰巧暴露賴總統的真心與假意，就是只要一個橡皮圖章、聽話的國會，而不是一個敢於實質監督、嚴格把關的國會，「這才是他對民主的真實想像。」

民眾黨團批評，對於總統應該忠於國家、依法行政，確實執行立法院三讀通過的法律，賴總統卻是選擇充耳不聞、能閃就閃，法律不是自助餐，不能選擇性適用，更不可以拿來當作政治談判籌碼，進而對在野黨進行施壓、也對人民進行民主綁架，這才是民主國家真正不可逾越的底線。

