綠盼政院版國防特別條例能審查 與其他版本一起比較

中央社／ 台北28日電

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天受訪說，國會就是要開放討論，但就怕行政院版的國防特別條例草案被人撇在一邊，只要能將行政院版納入審查，其他版本都歡迎一起比較。

為強化自我防衛能力，行政院會去年11月27日通過預算規模8年新台幣1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送立院審議，遭藍白多次封殺，迄今尚未付委審查。

台灣民眾黨立法院黨團則於26日自行提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，列出6款採購項目，包括海馬士多管火箭飛彈系統等，總額上限為4000億元，採1年1期方式編列。

鍾佳濱今天在立法院接受媒體聯訪，針對國防特別條例草案，媒體報導指出，國民黨立法院黨團及智庫正在研擬藍版國防特別條例草案等議題，作相關說明。

鍾佳濱說，過去藍白自恃是國會多數，當他們有版本時，對其他的版本就棄之不顧，這真的很要不得，因為國會就是要開放討論，各種版本是可以不怕比較的。

鍾佳濱表示，民進黨團怕的是，當藍白自提版本時，把真正有預算提案權的行政院版撇在一邊，只要能將實質上合憲的行政院版納入審查，民進黨團都歡迎其他的版本一起來比較。

此外，美國總統川普在社群媒體發文表示，因南韓國會未能依約完成批准程序，美方將把原先談妥的對韓關稅稅率，從15%調高至25%。總統賴清德除盼國會挺談判成果外，全國商業總會理事長許舒博則說，美國此舉形同「以韓國為戒」，提醒各國若國會遲未完成審議，恐面臨關稅反彈風險，台灣也不排除出現類似情況。

鍾佳濱說，關於台美對等貿易的談判協定，一定會回到國會批准，這件事情不只對台灣有利，對美國也有利，懇切希望在野黨，大家嚴格審查，但不要拖延審查。

媒體也問到，民眾黨團質疑賴總統的說法挾洋以自重。鍾佳濱指出，這好像是義和團的說法，如果這樣的論述見於國台辦的新聞稿，或許不會讓人懷疑，難不成民眾黨跟國台辦有同樣的思維。

