影／總預算未過 卓榮泰喊話在野黨「理性對話」

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
針對總預算未過，行政院長卓榮泰今天出席「極端氣候下的國土規劃挑戰」研討會對在野黨喊話說，對話很重要，理性的對話才能解決問題。記者潘俊宏／攝影
針對總預算未過，行政院長卓榮泰今天出席「極端氣候下的國土規劃挑戰」研討會對在野黨喊話說，對話很重要，理性的對話才能解決問題。記者潘俊宏／攝影

藍白立委昨天再次阻擋總預算案、國防特別條例案，行政院長卓榮泰今天出席「極端氣候下的國土規劃挑戰」研討會無奈表示，對話很重要，理性的對話才能解決問題，希望過年前朝野能好好坐下來對話協商，過年後重新回到國會開始審查預算。

卓榮泰表示希望在野黨不要什麼都擋，總預算擋、國防預算擋，難道台美關稅的談判結果也要擋嗎？人民已經非常不耐煩，政府是非常焦慮，很多新增計畫跟新增的經費預算都沒有辦法順利執行，這影響的不只是單一項，是影響到國家總預算整體施政的方向跟進度，政府在這個月想盡辦法想跟在野黨協商對話，但是都不得其門而入，像我今天就是來參加一場對話，對話很重要，理性的對話才能解決問題。

針對總預算未過，行政院長卓榮泰今天出席「極端氣候下的國土規劃挑戰」研討會對在野黨喊話說，對話很重要，理性的對話才能解決問題。記者潘俊宏／攝影
針對總預算未過，行政院長卓榮泰今天出席「極端氣候下的國土規劃挑戰」研討會對在野黨喊話說，對話很重要，理性的對話才能解決問題。記者潘俊宏／攝影

