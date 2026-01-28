批軍購案術業有專攻 張惇涵：民眾黨版本會使台美間窒礙難行

115年度中央政府總預算案、1.25兆國防特別條例持續無法付委審查，且民眾黨團拋出自提版本。行政院秘書長張惇涵表示，術業有專攻，如果按照民眾黨團版本，違反台美間長期以來軍購程序，從實質面缺乏戰略構想，缺乏建軍規畫、缺乏非紅供應鏈，也不符合台美間軍購的程序跟慣例，會使台美間處理軍購案窒礙難行。

立法院內政、司法及法制委員會今開聯席會議，審查行政院函送中央選舉委員會委員提名名單，行政院秘書長張惇涵受邀列席。張會前受訪被問及民眾黨自提軍購版本，指出現在經濟部長龔明鑫正在美國華府參加台美「21世紀貿易倡議」相關會議，美國國務院稍早也發表聲明，指出台美在本次談判過程中，將發表所謂「先行性」（First-stage）的聯合宣言，美方同時強調，台美之間將進一步加強無人機供應鏈的合作。

張惇涵說，很遺憾的是這次看到民眾黨團提出的軍購特別條例，在內容上把台灣之盾的整體戰略構想不夠完整，把非紅供應鏈台灣軍事產業的自主化刪除，這個都不利於台灣強化自己的國防、強化自己永續戰力的內容。

張惇涵認為，民眾黨版本所提的內容，國防部又或者是美國戰爭部宣布的五項對台軍售，之前都已經公開清楚的表達過了，接下來還有四項軍購案在美國的國會程序當中，如果按照民眾黨團版本，「那請問這四項軍購案接下來如何進行？」這也違反台美之間長期以來軍購的相關的程序。從實質面缺乏戰略構想，缺乏建軍規畫、缺乏非紅供應鏈，從程序上也不符合台美之間軍購的程序跟慣例。這會使得台美之間要處理軍購案窒礙難行。

至於在無人機方面，張惇涵認為，民眾黨所謂聲稱的「在烏克蘭比較失敗的無人機機型」，並非此次台灣向美國所採購的無人機機型，呼籲朝野黨團支持台灣國防，強化台灣的自主防衛能力，也要在正確的資訊上面，來做理性討論，盡速把軍購特別條例付委，一項項來理性討論，一起為國家來共同努力。

張惇涵強調，國防軍事是一項專業，台美之間要啟動軍購的案子，必須經過很嚴謹的程序。從我方的建軍構想戰略規畫到美國印太司令部，AIT戰爭部等的共同構想，台灣的安全也是區域和平穩定的安全，「術業有專攻」，希望在野黨如果真的支持國軍，不要用侮辱國軍的說法，來提自己的軍購特別條例。

張惇涵說，如果在野黨想要自行提軍購特別條例，最快速的方法就是連同行政院版的軍購特別條例一起併案審查，而不是一而在再三已經使把軍購特別條例擋在程序委員會大門之外，總預算軍購特別條例，今天已經是會期最後兩天，仍然過門不入，這是令人感到相當遺憾的地方。