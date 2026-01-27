聽新聞
0:00 / 0:00

軍購草案付委？周五院會分曉

聯合報／ 記者李成蔭蔡晉宇林銘翰唐筱恬／台北報導
立法院本會期將結束，外界關注總預算、軍購特別條例進度，朝野立委昨在程序委員會針鋒相對，彼此互嗆對方擋預算。記者李成蔭／攝影
立法院本會期將結束，外界關注總預算、軍購特別條例進度，朝野立委昨在程序委員會針鋒相對，彼此互嗆對方擋預算。記者李成蔭／攝影

立法院本會期將於本周結束，軍購特別條例草案是否會在周五院會付委引發關注，朝野立委昨天為此舉牌互罵，在野黨要求賴清德總統應先國情報告並備質詢，執政黨則認為盡速將各版本付委審查才是當務之急。在野人數優勢下，議程草案送交院會處理，將待周五院會決定。

據了解，藍白兩方將在明天凝聚共識，白營當然希望自提版本能付委，藍營則憂因此須放行政院版，恐自失立場，因此陷入長考。

昨天立法院程序委員會中，朝野立委為軍購特別條例草案再度針鋒相對，彼此舉牌互嗆對方擋案，場面多次混亂。

國民黨立院黨團書記長羅智強重申，請賴總統先兌現承諾，到立法院進行國情報告，並備質詢，民進黨政府也應編列合法預算。

針對是否放行政院版軍購特別條例草案付委，民眾黨團總召黃國昌說，內部還在討論，黨團成員正反意見都有，預計明天才會最後拍板。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，尊重民眾黨團或國民黨團提案權利，但最了解軍購的還是國防部，應該盡速讓院版連同其他版本付委審查。

立法院本會期將結束，外界關注總預算、軍購特別條例進度，朝野立委昨在程序委員會針鋒相對，彼此互嗆對方擋預算。記者李成蔭／攝影
立法院本會期將結束，外界關注總預算、軍購特別條例進度，朝野立委昨在程序委員會針鋒相對，彼此互嗆對方擋預算。記者李成蔭／攝影

軍購 軍購特別預算 羅智強 鍾佳濱

延伸閱讀

遭國防部指軍購條例欠缺專業 民眾黨團：政院版淪由上而下政治點菜

民進黨團喊話速審台美關稅協定 民眾黨團：若只當橡皮圖章對不起人民

川普調升韓國關稅引討論 綠盼朝野攜手速審台美關稅

民進黨團：南韓殷鑑 藍白勿拖延 台美關稅日久恐生變

相關新聞

軍購草案付委？周五院會分曉

立法院本會期將於本周結束，軍購特別條例草案是否會在周五院會付委引發關注，朝野立委昨天為此舉牌互罵，在野黨要求賴清德總統應...

政院：立院會期剩3天 應速審總預算、國防特別條例

行政院今天表示，立法院程序委員會再次阻擋今年度中央政府總預算案、院版「財劃法部分條文修正草案」，且10度封殺「強化防衛韌...

朝野特別條例PK 考驗政黨合縱連橫

《國防特別條例》持續在程序委員會卡關，不過在民眾黨26日提出8年4千億的版本，國民黨也表態不排除自提版本後，預計下個會期將有3個版本的軍購條例，在程序委員會闖關。

立院本會期最後一場程序委員會 朝野為軍購特別條例舉牌互罵

立法院本會期將結束，外界關注總預算、軍購特別條例進度，朝野立委在今天在程序委員會針鋒相對，彼此互嗆對方擋預算，在野人數優...

學者肯定中選會名單 「朝野和解起點」

中選會人事同意權公聽會昨登場，學者肯定此次提名人選都是一時之選，且採納在野推薦人士，某種程度上是遞出橄欖枝，若在野黨能讓...

明年總預算卡關衝擊施政 恐影響 AI 新十大建設、創新研發補助

中央政府2026年度總預算至今尚未審議。主計總處昨（24）日指出，倘若總預算未能及時通過，將有2,992億元新興、新增及...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。