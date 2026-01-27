政院：立院會期剩3天 應速審總預算、國防特別條例

快訊

中央社／ 台北27日電
行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供
行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供

行政院今天表示，立法院程序委員會再次阻擋今年度中央政府總預算案、院版「財劃法部分條文修正草案」，且10度封殺「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，在野黨應以國家利益為重，把握此會期最後3個工作天，依法儘速理性審查。

立法院本會期即將結束，行政院發言人李慧芝今天透過媒體群組指出，立法院程序委員會再次阻擋今年度中央政府總預算案、院版「財劃法部分條文修正草案」，且第10次封殺「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，但照顧民眾、提升國防都不能等，立法院在野黨團應停止政治操作，停止虛耗國家及國民的時間。

李慧芝強調，政院所提的中央政府總預算案，涵蓋全體民眾的福利以及地方建設的發展；院版財劃法能解決目前城鄉差距擴大、分配極度不公平的問題；而院版國防特別條例，更是在台美雙方縝密溝通評估下，由有權進行軍事採購的政府提出來的特別條例，具有整體戰略構想以及建軍規劃，兼顧軍購實務程序並提升台灣國防自主防衛量能。

她說，行政院長卓榮泰願意為總預算到立法院報告備詢，國防部也已經舉行過秘密會議，說明特別條例相關事宜，呼籲立法院在野黨團以國家利益為重，把握本會期最後的3個工作天，依法儘速理性審查今年度中央政府總預算、院版財劃法以及院版國防特別條例。

