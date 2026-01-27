立院再擋總預算與國防特別條例 政院籲停止政治操作

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

立法院程序委員會27日再度阻擋今年度中央政府總預算、行政院版《財政收支劃分法》修正草案，並第10次封殺《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案。行政院發言人李慧芝表示，不論是照顧國人福祉或提升國防安全都刻不容緩，呼籲立法院在野黨團停止政治操作，勿再虛耗國家與國民的時間。

李慧芝指出，行政院提出的中央政府總預算，攸關全體國民福利及地方建設發展；院版《財劃法》則可回應目前城鄉差距擴大、財源分配極度不公平的結構性問題；至於院版國防特別條例，係在台美雙方縝密溝通與專業評估下，由具備軍事採購權責的政府提出，兼顧整體戰略構想與建軍規劃，也符合軍購實務程序，有助提升台灣自主防衛量能。

李慧芝進一步表示，行政院長卓榮泰已表達願意親赴立法院，就中央政府總預算進行報告與備詢，國防部亦已召開秘密會議，向立委說明國防特別條例相關內容。然而，立法院至今已阻擋今年度總預算達152天、杯葛院版《財劃法》69天，並封鎖國防特別條例62天。

她呼籲，立法院在野黨團應以國家整體利益為重，把握本會期最後3個工作天，依法理性審查今年度中央政府總預算、院版《財劃法》及國防特別條例，讓國政運作回歸正軌。

