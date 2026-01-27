綠：藍白十度封殺國防預算 下一步是否擋關稅協議

快訊

中央社／ 台北27日電

民進黨今天說明，國民黨與民眾黨在程序委員會第十度封殺守護台灣自主防衛的關鍵國防特別預算條例，藍白在擋完總預算、削弱國防實力後，下一步是否連關乎經濟命脈的「台美關稅協議」也要一併犧牲。

民進黨發布新聞稿，民進黨發言人韓瑩指出，上午媒體才揭露中共有意以阻擋軍購與台美關稅做為交換條件，讓國民黨獲取下週前往北京交流的「進京門票」，沒想到中午藍白隨即以實際行動，再度攔阻防衛預算，這無疑坐實了外界質疑藍白配合中共演出的憂慮。

韓瑩提到，國民黨致力為促成鄭習會汲汲營營，今日上午傳出中共開出阻擋軍購案、國安法案等條件來換取赴京門票後，中午在野黨便在程序委員會封殺國防預算。這種以台灣人民的安全為代價，換取對岸政治紅利的行為，簡直是將國家安全防線當領賞慶功的籌碼，行為令人不齒。

韓瑩表示，國防特別預算遭阻，不僅會導致對美軍購程序被迫重來，武器交貨時程延誤更將使台灣防衛門戶洞開。此外，好不容易談定的台美關稅協議，若因政黨無理杯葛而受阻，恐步上南韓後塵，使關稅從15%暴增至25%。軍購、關稅及總預算皆非政治鬥爭的工具，在野黨應回歸理性審查，莫讓國家的未來成為政黨私利的犧牲品。

韓瑩強調，新台幣1.25兆元的特別條例是國防防禦的定海神針，執政黨已展現最大誠意，包括賴總統願在合憲前提下赴立院說明、國防部也積極配合召開秘密會議。然而，藍白嘴上喊支持，行動卻是不斷以錯假訊息抹黑，甚至出現竊取機密、提出窒礙難行版本等行為，向國際傳遞錯誤訊號。希望藍白立委能守住忠誠反對黨的分際，盡速排審相關預算，切莫背離台灣人民自主防衛的決心。

