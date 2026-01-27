朝野特別條例PK 考驗政黨合縱連橫

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
在野黨陸續表態將提出《國防特別條例》，對賴總統來說或許是個機會。（中央社示意圖）
《國防特別條例》持續在程序委員會卡關，不過在民眾黨26日提出8年4千億的版本，國民黨也表態不排除自提版本後，預計下個會期將有3個版本的軍購條例，在程序委員會闖關。

民進黨雖不排除讓在野黨版本進入委員會審查，但要求綁定政院版一起討論。不過政院版要進委員會，也一定要在野黨同意。既然在野黨都提出版本，為了政院版也要進入討論，執政黨勢必要考量某種程度的妥協。

軍購條例有進展？

行政院提出8年1.25兆的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》，近日持續在程序委員會卡關。不過民眾黨26日已經提出8年4千億版本，國民黨則表示還在考慮另提版本或修正動議，最快也要下個會期才會提出，但比起之前不提版本，態度似有鬆動。目前看來，下個會期《國防特別條例》的進度將有望獲得推展。

國防部長顧立雄在備詢時，被民進黨立委李坤城問到「是否接受行政院版與民眾黨版本的條例草案一起付委？」顧立雄回答說，國防部認為在政院版之下就可修正討論，但「任何意見我們都可以到委員會去討論」。這與顧立雄上周明言「在野黨版本沒有必要」的說法，立場看來有微妙變化。

付委定需2黨支持

立法院程序委員會藍、綠、白的席次是9比9比1，若民眾黨版希望能闖關委員會，就需要兩大黨之一支持，國民黨可能會先將此版送到委員會，之後再提出自己的版本；政院版若要通過，除了民進黨以外一定還要有一方同意，民進黨幹事長鍾佳濱近來也喊話「任何提案都可討論，但政院版一定要付委」，論述也開始出現轉變。

民眾黨提出黨版後，行政院也很快回應「缺乏戰略構想、沒有建軍規劃、悖離軍購實務程序」，但民進黨近年來將特別預算常態化，且多項軍購都是機密，本來就需要比以往更多溝通。既然行政部門一再強調「付委了就可以討論」，在白營拋出版本後，藍營是否會順勢讓法案付委？令人關注。

