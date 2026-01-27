立院本會期最後一場程序委員會 朝野為軍購特別條例舉牌互罵

立法院本會期將結束，外界關注總預算、軍購特別條例進度，朝野立委在今天在程序委員會針鋒相對，彼此互嗆對方擋預算，在野人數優勢下，議程草案送交院會處理，軍購特別條例第九度未列入議程，待周五院會決定是否處理。

立法院今天程序委員會為本會期最後一次程序委員會，由於115年度總預算、軍購特別條例等都還未處理，今天是否會列入院會議程引發關注。民進黨立法院黨團盼報告事項、質詢事項照議事日程草案及增列報告事項通過，國民黨團則認為，應將議程草案送交院會處理。

代表民進黨團發言的立委羅美玲批評，今天是立法院本會期最後一次程序委員會，依舊如過去每次都空轉，持續卡關總預算、軍購特別條例；傳國民黨拿「擋好擋滿」換國共論壇，國安被犧牲及交換真的非常可恥。

羅美玲還說，針對軍購特別條例明明就有開秘密會議，在野黨立委不參加卻還造謠「付委就是付錢」，非常不專業還騙國人；民眾黨立法院黨團甚至去一趟美國就變軍事專家，矇著眼就提版本結果錯誤百出，民眾黨前主席柯文哲甚至說要拿軍購案換代理孕母法案，拿女人子宮交換國防像話嗎？

代表國民黨團發言的立委翁曉玲則表示，在野黨一心一意想要趕快審查總預算，但因為執政黨的總預算尚未完成，沒有編列軍人加給、退休警消退休金等預算。政府對軍購只提供2張A4紙，就要求1.25兆元預算，這審得下去嗎？

翁曉批評，現在在野要先審新興計畫，結果是執政黨在擋，還敢說在野挑三揀四，一開始不依法編列預算的民進黨才是在挑三揀四；沒有審預算的責任就在賴卓、罪魁禍首就是執政黨，不要把責任推給在野黨。

表決過程中朝野立委爭鋒相對，在野黨表達贊成意見時，執政黨嗆聲「贊成癱瘓國會的請舉手」；執政黨表達贊成意見時，同樣遭在野黨反嗆「贊成擋民生預算的請舉手」，雙方你來我往，最後在野黨人數優勢下，議程草案送周五院會處理。