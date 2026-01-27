學者肯定中選會名單 「朝野和解起點」

中選會人事同意權公聽會昨登場，學者肯定此次提名人選都是一時之選，且採納在野推薦人士，某種程度上是遞出橄欖枝，若在野黨能讓整份名單通過，將成朝野和解起點；但有與會律師代表則憂，若立法院僅通過在野黨推薦人選，恐違背中選會政治中立原則。

中選會目前僅剩四位委員，依法至少五位委員才能舉行委員會議並決議。行政院去年已將中選會主委被提名人游盈隆、副主委被提名人胡博硯、委員被提名人黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義七人名單函送立法院；其中，李禮仲、蘇嘉宏為國民黨推薦，蘇子喬為民眾黨推薦。

立法院內政、司法及法制委員會昨天舉行公聽會，廿八日、廿九日舉行聯席會議，審查中選會人事同意權案。

文化大學廣告學系教授鈕則勳指出，此次提名學者多為一時之選，且加入在野推薦人士，透過彼此制衡使人民權益及選舉公正性獲得更大保障，且提名名單某種程度代表行政院遞出橄欖枝，若能通過將成朝野和解起點，後續大法官、ＮＣＣ委員、考試委員都能比照。

東吳大學政治系前教授謝政諭認為，此次行政院提名模式，在近兩年來行政立法與司法的諸多糾葛下，朝野有遞出和諧橄欖枝的意味，盼委員專業、公正、超然行使職權。

洪範法律事務所主持律師洪偉勝說，很多大法官解釋都提到，人事同意權、提名權不能按照政黨比例，也不應成為政黨配合的工具，他擔憂若立法院僅通過特定政黨徵詢人選，反讓民眾認為中選會委員與政黨比例、推薦高度相關，這與要求中選會政治中立的精神相違背。