總預算卡關影響屏東治水 綠委徐富癸籲藍白速審
立法院本會期將結束，中央政府總預算仍卡關。民進黨籍立委徐富癸今天表示，屏東治水工程恐受重大影響，呼籲藍、白儘快審查，並喊話屏東出身國民黨立委柯志恩、蘇清泉支持。
徐富癸今天出席「屏東縣新園鄉鹽埔漁港B、C幹線雨水下水道抽水站新建工程」啟用典禮後，接受媒體訪問表示，屏東縣府盤點治水工程經費約新台幣80億元，很遺憾因立法院總預算尚未審查通過，行政院編列4年1000億治水預算也卡關，對屏東治水工程將產生巨大影響。
徐富癸說，立法院本會期即將於30日結束，國民黨與民眾黨立委儘快審查通過總預算，尤其治水之必要性，應不分政黨、不分藍綠。他點名參選高雄市長的柯志恩及參選屏東縣長的蘇清泉，「你們都是屏東人，不能拋棄屏東的利益」，要對得起屏東人，支持審查總預算。
對此，蘇清泉表示，立法院三讀通過軍人加薪等法案，卻未編列進115年預算，顯見行政院對立院通過法案的不重視，若公糧收購價提高、原住民禁伐補償條例補償金額由3萬提高至6萬元等相關預算編足，一定立即審查總預算。不過，立院與政院從未發生此等爭執，他也希望各退一步、趕快審一審。
屏東縣政府水利處表示，2024年颱風凱米過後，中央推動「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」，4年期總經費1000億元。屏東盤點約40件工程所需經費80億元，若中央預算審理未過，整體工程將延宕。縣府為爭取預算以及後續施工順利，已先自費設計規劃，中央預算到位即可立即發包施工。
