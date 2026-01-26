快訊

AI漣漪效應浮現 野村大升2檔半導體股目標價高達五成

美再現關門危機 黃金衝5100美元、台指期夜盤力爭上游

總預算卡關影響屏東治水 綠委徐富癸籲藍白速審

中央社／ 屏東縣26日電
民進黨籍立委徐富癸（左）26日接受媒體聯訪表示，立法院總預算審查未過恐嚴重影響屏東治水，呼籲藍、白儘快審查，並喊話屏東出身國民黨立委柯志恩、蘇清泉支持。中央社
民進黨籍立委徐富癸（左）26日接受媒體聯訪表示，立法院總預算審查未過恐嚴重影響屏東治水，呼籲藍、白儘快審查，並喊話屏東出身國民黨立委柯志恩、蘇清泉支持。中央社

立法院本會期將結束，中央政府總預算仍卡關。民進黨籍立委徐富癸今天表示，屏東治水工程恐受重大影響，呼籲藍、白儘快審查，並喊話屏東出身國民黨立委柯志恩、蘇清泉支持。

徐富癸今天出席「屏東縣新園鄉鹽埔漁港B、C幹線雨水下水道抽水站新建工程」啟用典禮後，接受媒體訪問表示，屏東縣府盤點治水工程經費約新台幣80億元，很遺憾因立法院總預算尚未審查通過，行政院編列4年1000億治水預算也卡關，對屏東治水工程將產生巨大影響。

徐富癸說，立法院本會期即將於30日結束，國民黨與民眾黨立委儘快審查通過總預算，尤其治水之必要性，應不分政黨、不分藍綠。他點名參選高雄市長的柯志恩及參選屏東縣長的蘇清泉，「你們都是屏東人，不能拋棄屏東的利益」，要對得起屏東人，支持審查總預算。

對此，蘇清泉表示，立法院三讀通過軍人加薪等法案，卻未編列進115年預算，顯見行政院對立院通過法案的不重視，若公糧收購價提高、原住民禁伐補償條例補償金額由3萬提高至6萬元等相關預算編足，一定立即審查總預算。不過，立院與政院從未發生此等爭執，他也希望各退一步、趕快審一審。

屏東縣政府水利處表示，2024年颱風凱米過後，中央推動「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」，4年期總經費1000億元。屏東盤點約40件工程所需經費80億元，若中央預算審理未過，整體工程將延宕。縣府為爭取預算以及後續施工順利，已先自費設計規劃，中央預算到位即可立即發包施工。

治水 總預算 行政院

延伸閱讀

影／2026高雄市長藍白合？柯志恩：藍白一定要合

偏綠金主轉向柯志恩？陳其邁稱「不曉得」 賴瑞隆回應了

影／柯志恩、賴瑞隆今起正面交鋒 跟陳其邁互動曝光

柯志恩能贏賴瑞隆？他點關鍵：要吸「反感新系吃銅吃鐵」的淺綠票

相關新聞

立法院本會期周五休會 國民黨團：賴總統先為詐騙向全民道歉

立法院本會期即將結束，但中央政府總預算仍卡關，國民黨立法院黨團表示，會卡關在賴政府自身囂張，賴清德總統拒絕國情報告，須先...

民眾黨團自提對美軍購特別條例 總額上限1.25兆下修至4000億元

針對1.25兆元對美軍購特別條例，民眾黨立法院黨團今天自提版本，明定總額上限為新台幣4000億元，對美軍購採一年一期方式...

民眾黨版4千億軍購條例出爐 綠酸照抄政院版「還洩漏機密數字」

民眾黨版4000億元軍購特別條例出爐，民進黨立院黨團提出四項回應，包括行政院版要付委、軍購期程不延宕、國內產製應含括、...

總預算卡關影響屏東治水 綠委徐富癸籲藍白速審

立法院本會期將結束，中央政府總預算仍卡關。民進黨籍立委徐富癸今天表示，屏東治水工程恐受重大影響，呼籲藍、白儘快審查，並喊...

民眾黨版國防特別預算4,000億元 刪台灣之盾、非紅供應鏈

立法院遲未同意賴清德總統所提1.25兆元國防特別條例付委，民眾黨立法院黨團26日提出自己版本的草案，總額上限為新台幣4,...

自提版本後放行政院版軍購特別條例？ 黃國昌未鬆口

民眾黨立法院黨團今天自提對美軍購特別條例版本，將1.25兆元預算上限下修到4000億元。民眾黨團總召黃國昌表示，經過藍白...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。