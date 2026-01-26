立法院本會期周五休會 國民黨團：賴總統先為詐騙向全民道歉

立法院本會期即將結束，但中央政府總預算仍卡關，國民黨立法院黨團表示，會卡關在賴政府自身囂張，賴清德總統拒絕國情報告，須先為詐騙行為向全民道歉；「總預算沒過政府停擺」就是公然撒謊，行政院卻拿總預算綁架人民，應先補足軍警消預算，預算審查自然水到渠成。

國民黨團指出，本會期將於本周五休會，中央政府總預算卡關，關鍵在於賴清德政府的囂張、傲慢及滿口謊言，賴總統公開違背競選時的承諾，拒絕國情報告，總統淪為騙子，賴總統必須先為自己的詐騙行為，向全民道歉。

國民黨團批評，政府對軍警消極盡刻薄，史上唯一；行政院寧可編列鉅額媒體宣傳費供養綠營側翼網軍，卻對軍人加薪及警消提高所得替代率所需的經費一毛不拔，國民黨團絕不退讓，絕不妥協。

國民黨團抨擊，「總預算沒過政府停擺」就是公然撒謊。依據「預算法」第54條，即便總預算未過，政府仍可依上年度標準及實際發生數，動支延續性經費。據學者及專家的保守推估，中央政府依法可動支金額高達近3兆元（約2.8兆至2.9兆），而行政院長卓榮泰卻在裝窮賣慘。

國民黨團表示，敬告卓榮泰，手握近3兆元巨額預算，卻拿總預算綁架人民，這種惡劣行徑全民譴責。請行政院依法補足軍警消預算，停止情勒全民，預算審查自然水到渠成、付委審查。