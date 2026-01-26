民眾黨版國防特別預算4,000億元 刪台灣之盾、非紅供應鏈

立法院遲未同意賴清德總統所提1.25兆元國防特別條例付委，民眾黨立法院黨團26日提出自己版本的草案，總額上限為新台幣4,000億元，草案內文並刪除院版提案原有的重層攔截網、台灣之盾、非紅供應鏈等名詞。

為強化自我防衛能力，政院2025年底通過預算規模八年1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送立院審議，但遭在野立委封殺，迄今尚未付委審查。

另一方面，民眾黨立法院黨團總召黃國昌之前赴美訪問後，稱軍購僅需3,000億元，因此決定自提版本降低預算。他表示，自由當然不是免費的，台灣人也從來沒有把自由當成是免費的，但付了錢就要拿到東西，民眾黨絕對支持台灣國軍強化自主防衛能力，但不容許預算浮編。

民眾黨版國防特別條例，草案名稱為「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，條文明定自公布日施行至2033年12月31日止。軍購總額上限為4,000億元，其預算編製不受預算法第23條及第84條的規定限制。採購採一年一期方式編列，期滿後經立院同意可辦理後續預算。

民眾黨團版規定，軍購項目共有6款，包括M109A7自走砲60門，精準彈藥4,080發等，預算上限為1,267億元；海馬士多管火箭飛彈系統（HIMARS）82套等，預算上限為1,276億元；反甲型無人機飛彈系統，預算上限為347億元。

標槍反裝甲飛彈70套1,050枚，預算上限為118億元；拖式2B反裝甲飛彈24套1,545枚，預算上限為111億元；其他為因應國軍作戰能力急速提升的需求且已取得外國同意售出的項目，預算上限為881億元。合計4,000億元，且不得排擠社福支出占比。

外界關注，在民眾黨自提黨團版國防特別條例後，是否會在27日的程序委員會上，與政院版草案一同排入本周五（30日）院會議程？對此，黃國昌回應，就他目前與國民黨黨團的共識，明天暫時不會在程序委員會排定議程，除非明天中午前雙方有達成新的共識，否則將維持原決議。