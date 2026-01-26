快訊

「台中超巨蛋」投資金額近500億 刷新台灣體育建設紀錄

囤積物引發大火！北市訂處理原則 符合這幾項就開罰

美國暴風雪肆虐 緬因州載8人私人飛機起飛墜毀

民眾黨版國防特別預算4,000億元 刪台灣之盾、非紅供應鏈

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
民眾黨立法院黨團26日提出自己版本的草案，總額上限為新台幣4,000億元。圖為民眾黨立院黨團總召黃國昌。記者陳正興／攝影
民眾黨立法院黨團26日提出自己版本的草案，總額上限為新台幣4,000億元。圖為民眾黨立院黨團總召黃國昌。記者陳正興／攝影

立法院遲未同意賴清德總統所提1.25兆元國防特別條例付委，民眾黨立法院黨團26日提出自己版本的草案，總額上限為新台幣4,000億元，草案內文並刪除院版提案原有的重層攔截網、台灣之盾、非紅供應鏈等名詞。

為強化自我防衛能力，政院2025年底通過預算規模八年1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送立院審議，但遭在野立委封殺，迄今尚未付委審查。

另一方面，民眾黨立法院黨團總召黃國昌之前赴美訪問後，稱軍購僅需3,000億元，因此決定自提版本降低預算。他表示，自由當然不是免費的，台灣人也從來沒有把自由當成是免費的，但付了錢就要拿到東西，民眾黨絕對支持台灣國軍強化自主防衛能力，但不容許預算浮編。

民眾黨版國防特別條例，草案名稱為「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」，條文明定自公布日施行至2033年12月31日止。軍購總額上限為4,000億元，其預算編製不受預算法第23條及第84條的規定限制。採購採一年一期方式編列，期滿後經立院同意可辦理後續預算。

民眾黨團版規定，軍購項目共有6款，包括M109A7自走砲60門，精準彈藥4,080發等，預算上限為1,267億元；海馬士多管火箭飛彈系統（HIMARS）82套等，預算上限為1,276億元；反甲型無人機飛彈系統，預算上限為347億元。

標槍反裝甲飛彈70套1,050枚，預算上限為118億元；拖式2B反裝甲飛彈24套1,545枚，預算上限為111億元；其他為因應國軍作戰能力急速提升的需求且已取得外國同意售出的項目，預算上限為881億元。合計4,000億元，且不得排擠社福支出占比。

外界關注，在民眾黨自提黨團版國防特別條例後，是否會在27日的程序委員會上，與政院版草案一同排入本周五（30日）院會議程？對此，黃國昌回應，就他目前與國民黨黨團的共識，明天暫時不會在程序委員會排定議程，除非明天中午前雙方有達成新的共識，否則將維持原決議。

立法院 特別條例 國防 軍購 黃國昌 台灣之盾

延伸閱讀

自提版本後放行政院版軍購特別條例？ 黃國昌未鬆口

民眾黨版4千億軍購條例出爐 綠酸照抄政院版「還洩漏機密數字」

民眾黨團自提對美軍購特別條例 總額上限1.25兆下修至4000億元

1.25兆軍購爭議 馬文君顧立雄互嗆「裝神弄鬼」「根本不想聽」

相關新聞

民眾黨團自提對美軍購特別條例 總額上限1.25兆下修至4000億元

針對1.25兆元對美軍購特別條例，民眾黨立法院黨團今天自提版本，明定總額上限為新台幣4000億元，對美軍購採一年一期方式...

民眾黨版4千億軍購條例出爐 綠酸照抄政院版「還洩漏機密數字」

民眾黨版4000億元軍購特別條例出爐，民進黨立院黨團提出四項回應，包括行政院版要付委、軍購期程不延宕、國內產製應含括、...

民眾黨版國防特別預算4,000億元 刪台灣之盾、非紅供應鏈

立法院遲未同意賴清德總統所提1.25兆元國防特別條例付委，民眾黨立法院黨團26日提出自己版本的草案，總額上限為新台幣4,...

自提版本後放行政院版軍購特別條例？ 黃國昌未鬆口

民眾黨立法院黨團今天自提對美軍購特別條例版本，將1.25兆元預算上限下修到4000億元。民眾黨團總召黃國昌表示，經過藍白...

1.25兆軍購爭議 馬文君顧立雄互嗆「裝神弄鬼」「根本不想聽」

國民黨立委馬文君今天在立法院國防外交委員會批國防部「裝神弄鬼，不給資訊」，質疑1.25兆元軍購預算項目不走正常年度預算而...

顧立雄喊話在野黨 1.25兆國防特別預算條例盡速付委

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄就1.25兆國防特別預算條例進行報告。顧立雄表示，他懇切希望朝野不分黨派來強...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。