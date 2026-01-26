影／民眾黨自提軍購預算 民進黨團批「淘寶版拼多多」

民眾黨立院黨團今天推出自提版的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例 」草案，預算匡列4000億元。民進黨團隨即舉行記者會批是「淘寶版拼多多條例」，呼籲讓行政院版本進入委員會審查。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，國防採購事涉機密，本來就是高度行政行為，國對國之間，一定是行政部門跟行政部門磋商，因此才會有長期以來，台美之間，透過國防專業、主管部門，經過反覆討論，才會得出採購清單，因此，在野黨或國會，要獨自提出一份強軍特別預算，是不可能的。

民進黨立院黨團副幹事長沈伯洋除大酸應尊稱黃國昌是國防部長，且白營還拿掉「非紅供應鏈」及「台灣之盾」，更何況版本還有錯漏字。呼籲立法委員跑去弄軍購，內容不專業就算了，但現在最基本要求是，行政院版由國防部提出的內容非常扎實，如果對於內容有意見就到委員會說。