自提版本後放行政院版軍購特別條例？ 黃國昌未鬆口

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
針對1.25兆軍購特別條例，民眾黨團下午舉行記者會公布黨版的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，條例共有8條，總額上限為新台幣4000億元，並規定預算施行期間應考量我國財政能力。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，台灣人從來沒有把自由當作免費，條例採一年一期方式編列，非一次全部的錢通通給。記者陳正興／攝影
民眾黨立法院黨團今天自提對美軍購特別條例版本，將1.25兆元預算上限下修到4000億元。民眾黨團總召黃國昌表示，經過藍白兩黨初步共識，程序委員會明天不會審定議程，至於本周是否放行行政院版本，「我可能還要跟國民黨團討論，這件事情目前還沒有決定。」

行政院會去年提出預算規模1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，在野黨立委多次憑藉人數優勢封殺將其付委審查。民眾黨團今天自提軍購特別條例版本，明定總額上限為新台幣4000億元，採一年一期方式編列。

由於民眾黨團自提軍購特別條例版本，外界好奇是否將放行行政院版本付委。黃國昌受訪時表示，經過藍白黨團取得初步共識，「明天程序委員會應該不會審定議程」，國民黨團希望暫緩審定議程，民眾黨團對此也有表達同意，「明天中午以前沒有達成新的共識，我們應該就不會審定。」

黃國昌說，民眾黨團既然自提版本，當然希望能夠付委審查，立法院會上周也有通過決議，就是要求賴清德總統進行專案報告，「在賴總統尚未進行報告以前，要不要讓他進來這件事情，我可能還有必要跟國民黨團再作討論，這件事情到目前為止還沒有決定。」

媒體詢問，民眾黨團自提軍購特別條例，是否有先行與國民黨團溝通。黃國昌聽聞後表示，國民黨團沒有事先看過條文，自己上星期就說會提，國民黨團也清楚知道，如今正式提案也不再是秘密，「至於他們是否支持，老實說我也不是很清楚，可能要進一步探尋黨團跟其他個別立委意見。」

1.25兆軍購爭議 馬文君顧立雄互嗆「裝神弄鬼」「根本不想聽」

國民黨立委馬文君今天在立法院國防外交委員會批國防部「裝神弄鬼，不給資訊」，質疑1.25兆元軍購預算項目不走正常年度預算而...

顧立雄喊話在野黨 1.25兆國防特別預算條例盡速付委

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄就1.25兆國防特別預算條例進行報告。顧立雄表示，他懇切希望朝野不分黨派來強...

柯文哲自爆人工生殖法換總預算軍購遭拒 陳昭姿：快言快語盼充分討論

民眾黨前主席柯文哲昨天說，他曾經提出用人工生殖法作為台階，放行今年度總預算及軍購特別條例，此話一出引發執政黨立委跳腳。民...

民眾黨團自提對美軍購特別條例 總額上限1.25兆下修至4000億元

針對1.25兆元對美軍購特別條例，民眾黨立法院黨團今天自提版本，明定總額上限為新台幣4000億元，對美軍購採一年一期方式...

民眾黨版4千億軍購條例出爐 綠酸照抄政院版「還洩漏機密數字」

民眾黨版4000億元軍購特別條例出爐，民進黨立院黨團提出四項回應，包括行政院版要付委、軍購期程不延宕、國內產製應含括、...

