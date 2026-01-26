自提版本後放行政院版軍購特別條例？ 黃國昌未鬆口

民眾黨立法院黨團今天自提對美軍購特別條例版本，將1.25兆元預算上限下修到4000億元。民眾黨團總召黃國昌表示，經過藍白兩黨初步共識，程序委員會明天不會審定議程，至於本周是否放行行政院版本，「我可能還要跟國民黨團討論，這件事情目前還沒有決定。」

行政院會去年提出預算規模1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，在野黨立委多次憑藉人數優勢封殺將其付委審查。民眾黨團今天自提軍購特別條例版本，明定總額上限為新台幣4000億元，採一年一期方式編列。

由於民眾黨團自提軍購特別條例版本，外界好奇是否將放行行政院版本付委。黃國昌受訪時表示，經過藍白黨團取得初步共識，「明天程序委員會應該不會審定議程」，國民黨團希望暫緩審定議程，民眾黨團對此也有表達同意，「明天中午以前沒有達成新的共識，我們應該就不會審定。」

黃國昌說，民眾黨團既然自提版本，當然希望能夠付委審查，立法院會上周也有通過決議，就是要求賴清德總統進行專案報告，「在賴總統尚未進行報告以前，要不要讓他進來這件事情，我可能還有必要跟國民黨團再作討論，這件事情到目前為止還沒有決定。」

媒體詢問，民眾黨團自提軍購特別條例，是否有先行與國民黨團溝通。黃國昌聽聞後表示，國民黨團沒有事先看過條文，自己上星期就說會提，國民黨團也清楚知道，如今正式提案也不再是秘密，「至於他們是否支持，老實說我也不是很清楚，可能要進一步探尋黨團跟其他個別立委意見。」