民眾黨版4千億軍購條例出爐 綠酸照抄政院版「還洩漏機密數字」

民眾黨版4000億元軍購特別條例出爐，民進黨立院黨團提出四項回應，包括行政院版要付委、軍購期程不延宕、國內產製應含括、國會嚴審不洩密。民進黨團幹事長鍾佳濱指出，國防採購事涉機密，向來由政府對政府磋商，國會應在不洩密情況下嚴審，而非越俎代庖自提版本。

他更酸，民眾黨版草案照抄行政院版，還漏字缺字，甚至將不該洩漏的機密數字都對外吐露，令人遺憾。

根據民眾黨版草案，總額上限4000億元，用於籌購M109A7自走砲、海馬士多管火箭飛彈系統等武器，行政院應在條例通過後一個月內向立法院提出5項「專案報告」，並備質詢，採一年一期編列；條例施行期間，總預算社福支出不得少於115年度總預算案的社福支出占比。

民眾黨公布版本後，民進黨立院黨團火速舉行記者會回擊。

民進黨團幹事長鍾佳濱指出，國防採購事涉機密，向來由國與國的行政部門磋商，長期以來台美透過國防主管單位反覆討論，才得出採購清單；因此，任何在野黨或國會不可能獨自提出強軍特別預算，應將力氣放在監督嚴審、防止洩密，而非自提版本。

鍾佳濱指出，黃國昌一直誤導外界，稱所有8年1.25兆元通通是對美採購，才降為4000億元，但在未看到機密預算書前，如何對外揭露僅4000億元是對美採購，且國內產製應含括在內，不能透由偷換概念挪移金額，造成重大的強軍特別條例未來的特別預算只剩下不到殘缺的三分之一。

「立委飛趟美國就能做軍購案，就尊稱黃國昌國防部長就可以了。」民進黨團立委沈伯洋質疑整份草案缺字且不明確，還有洩密嫌疑，將所有金額寫上去；此外，台灣要在跟中國保持距離的狀況下發展國防自主，草案卻拿掉非紅供應鏈，還拿掉台灣之盾，買飛彈但不能採購防空系統，擺在那邊要做什麼？

民進黨立委范雲則點出民眾黨版草案規範預算要一年一期相當不合理，她說，這關乎長期承諾與合約，改為一年一期編列、審查恐沒人敢接，如此一來，不只執行面破碎化，也失去台灣在採購上可以做出的承諾，完全無法配合國際軍購合約的多年度特性，「國際國防最先進的產業基本上是賣方市場，不是去市場買菜隨到隨買」。

民進黨團書記長陳培瑜表示，行政院版軍購特別條例至今已被擋了9次，至今仍在程序委員會，藍白先把門鎖上，再假裝說幫你修門，把制度當成舞台，把國防預算當成道具，把整個國防預算條例當成黃國昌的畢業作品，這就是徹徹底底的爛戲，把台灣人民國防安全拖下水。