民眾黨團自提對美軍購特別條例 總額上限1.25兆下修至4000億元

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
針對1.25兆軍購特別條例，民眾黨團下午舉行記者會公布黨版的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，條例共有8條，總額上限為新台幣4000億元，並規定預算施行期間應考量我國財政能力。民眾黨立院黨團總召黃國昌（左二）表示，台灣人從來沒有把自由當作免費，條例採一年一期方式編列，非一次全部的錢通通給。記者陳正興／攝影
針對1.25兆軍購特別條例，民眾黨團下午舉行記者會公布黨版的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，條例共有8條，總額上限為新台幣4000億元，並規定預算施行期間應考量我國財政能力。民眾黨立院黨團總召黃國昌（左二）表示，台灣人從來沒有把自由當作免費，條例採一年一期方式編列，非一次全部的錢通通給。記者陳正興／攝影

針對1.25兆元對美軍購特別條例，民眾黨立法院黨團今天自提版本，明定總額上限為新台幣4000億元，對美軍購採一年一期方式編列，期滿後經立法院同意才得以籌編後續預算。此外，行政院應在本法通過後1個月內向立法院提出專案報告。

民眾黨立法院黨團下午舉行記者會，宣布提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」。民眾黨政策會執行長賴香伶說，民眾黨嚴肅看待國防議題，絕對不是為反對而反對，經過政策會與立法院黨團密切合作，終於提出自家軍購特別條例版本。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡說明，民眾黨團版本總共有五大特色，包括明確化採購項目、金額、各項籌獲期程及維持成本；合理化特別預算金額；一年一期編列，提出採購與到貨等進度專案報告；遵守國防法，軍事投資建案應將工業合作項目納入規劃；提出財政衝擊影響評估。

民眾黨團總召黃國昌表示，自由當然不是免費，台灣過去進行高額軍事採購，然而是只要付錢就安全，還是要拿到武器才安全，政府至今沒有給出答案，前總統蔡英文兩度編列軍購特別預算，至今仍有許多品項尚未到貨，到底是基於什麼戰略跟戰術想像。

黃國昌指出，今年度國防預算創下新高，達到GDP占比3.32%、我國總預算31.3%，賴清德總統一口氣編列1.25兆元軍購特別預算，相同金額可以購買300至400架F-35戰機，或者80艘日本海上自衛隊大鯨級潛艦。

黃國昌強調，民眾黨支持強化自我防衛能力，但是絕對不容許政府胡搞瞎搞，民進黨立委宣稱「立法院不能自提特別條例」，他們到底是在當立委，還是行政院文書小弟，去年針對美國對等關稅、中南部淹水及花蓮堰塞湖等災情，在野黨同樣也有提出相關版本。

黃國昌說，民進黨先是宣稱「普發現金勾結北京」，後來馬上自打臉搶著收割，「我拜託民進黨立委，不要再出來秀下限，自我角色認知錯誤。」

根據民眾黨團草案，對美軍購項目包括M109A7自走砲60門、海馬士多管火箭飛彈系統82套、反甲型無人機飛彈系統、槍反裝甲飛彈70套1050枚、拖式2B反裝甲飛彈24套1545枚，還有其他因應國軍作戰能力急速提升需求且已取得外國同意售出項目。

民眾黨團草案明定，對美軍購總額上限為新台幣4000億元，採購採用一年一期方式編列，期滿後後續預算及期程，經立法院同意後分期辦理預算籌編及審議。此外，行政院應在條例通過後1個月內向立法院提出相關專案報告並備質詢，經立法院同意後始得籌編預算案。

