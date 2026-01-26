本土社團籲藍白 儘速通過人民所需預算、法案

快訊

中央社／ 殷台北26日電

台派聯盟今天舉行記者會表示，預算不是政黨攻防的工具，任何延宕不只是行政受阻，對台灣的經濟發展、國土治理、產業轉型與國際信任，都會帶來實質傷害，呼籲藍白立委回到國會作為國家治理核心的角色，儘速通過人民及國家所需的預算和法案。

台派聯盟今天在立法院舉行「國家整合向前行，建構台灣防禦體系」記者會，包括兼任台灣社社長的台灣南社社長翁銘章、台灣北社社長羅浚晅、國防安全研究院國防戰略與資訊研究所蘇紫雲、台灣美日民間交流協會秘書長葉紘麟等人共同出席。

翁銘章指出，立法院出現嚴重的制度失能，藍白立委用盡所有的方式掏空台灣經濟，不審預算，讓國家運作停擺，阻擋軍購、國防特別條例，削弱台灣防禦能力。

翁銘章表示，若台灣不正視自己國家安全與制度韌性，所有現在累積的經濟成果，都可能在極短時間內被摧毀掉。國家的韌性來自經濟、產業跟國際信任的共同累積，他要呼籲台灣人民看清楚誰真的是在守護台灣，誰在掏空台灣。

羅浚晅說，政府在台美關稅談判交出漂亮的成績單，但治理國家不能只停留在報表與數字，真正的政治責任要回歸到人民的生活現場，現在的政府確實有努力，但也不要迴避一個重要事實，這些努力、奮鬥及為國民所做的貢獻，長期被在野黨刻意的忽略、刻意的分化、刻意的扭曲，把結構性的改革簡化成情緒性的出口，把需要時間發酵的政策說成一無是處。執政的民進黨不能鬆懈，不只有做，還要做更多、做更快，說明的更清楚、更明白，關懷的更貼心、更細膩。

蘇紫雲表示，國防是跨黨派的事務，「國防、民防、心防」三防合一，台灣就會相對的更為安全穩固。美國國會日前通過撥款11.5億美元給台灣，要強化軍援及戰備需求，美國政府國安戰略報告載明，要防止台灣遭到占領，許多友盟國家關心台灣，台灣更要強化自我防衛能力，自助才能人助，其他友盟國家才會更來協防，就像美國在台協會處長谷立言所說，自由不是免費的。

蘇紫雲指出，國防特別預算涉及項目很多，最重要的是「台灣之盾」，台灣之盾如果建構起來，就能有效防止中國飛彈突襲，當中國飛彈沒有辦法發揮效果，就能防止戰爭，投資台灣之盾就是投資安全、投資和平。

