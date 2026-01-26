人工生殖法換軍購？綠：人民要國防自主也要身體自主

民眾黨前主席柯文哲說，曾與民進黨團總召柯建銘溝通，讓人工生殖法通過，總預算、軍購案他來處理，結果民進黨不願意。民進黨團幹事長鍾佳濱今天說，不是民進黨不願意，「請問台灣人誰願意」，因為大家要國防自主，也要身體自主。

鍾佳濱上午在立法院接受媒體聯訪說，不是民進黨不願意，請問台灣人誰願意？柯文哲發明兩難選擇，選擇國防、還是要女性的身體自主權；要武器，還是要子宮。沒有人會接受這樣的選擇，因為大家要國防自主，也要身體自主。

此外，媒體報導，北京要求國民黨不能支持與美國供應鏈合作，並拿出實際行動，推出台商「二次西進」作為經濟政策綱領。

鍾佳濱說，台灣跟美國等民主盟邦推動「非紅供應鏈」，中共哪能接受，因為中共希望台灣產業鏈跟中國緊密相關。但台灣的選擇很清楚，因此中共不再對國民黨假以辭色，而是要國民黨拿出「成績單」。

立法院本會期將於月底結束，媒體詢問，在野陣營可能闖關的法案，包括政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例、離島建設條例、衛星廣播電視法、立法院組織法等修法。

鍾佳濱指出，民眾黨在立法院8席立委中，有6席即將畢業，國民黨可能想在最後一刻利用他們的剩餘價值，只要民眾黨放水，相關爭議性法案當然有可能通過。但年底選舉在即，國民黨是否敢讓助理費除罪化，以及讓救國團、婦聯會席捲國家資產。