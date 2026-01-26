中選會人事同意權公聽會 學者：朝野和解起點

立法院內政委員會今天舉行中選會人事同意權案公聽會。學者指出，這次被提名人都是一時之選，行政院採納在野黨推薦的專業人士，某種程度是遞出橄欖枝，若在野黨讓整份名單通過，確實可能是朝野和解的起點。

中選會目前僅剩4位委員，依規定至少有5位委員才能舉行委員會議並決議。行政院在去年12月29日將中選會主委提名人選游盈隆、副主委提名人選胡博硯，委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義7人名單函送立法院審查。

立法院內政、司法及法制委員會上午舉行中選會人事同意權案公聽會。文化大學廣告系教授鈕則勳表示，這次被提名人都是一時之選，游盈隆在民調執行面、社會議題觀察面，都有獨到見解，藉由數據分析展現社會背後代表的價值意義；被提名人採納在野黨推薦的專業人士，透過彼此制衡讓選舉公平公正性獲得更大保障。

鈕則勳說，這次名單若能通過，代表朝野和解的契機，行政院接受跨黨派委員建議，某種程度是遞出橄欖枝，在野黨在表決時若能感受其善意，讓整份名單通過，確實可能是朝野和解的起點。後續大法官、NCC、考試委員、監察委員等提名，可多與在野黨溝通、接納在野推薦人選，展現執政高層格局。

洪範法律事務所主持律師洪偉勝表示，很多大法官解釋都提到，人事同意權、提名權不能按照政黨比例，也不應成為政黨配合的工具；這次被提名人若是先經徵詢特定政黨的同意、不是在野黨推薦的就被否決，可能讓民眾認為中選會委員跟政黨比例、推薦有關，這跟中選會組織法要求委員中立會相互違背。

前東吳大學政治系教授謝政諭說，執政黨在中選會委員提名過程有點延宕，且民進黨團對被提名人的態度不清楚；行政院在徵詢各政黨提出名單後，在近兩年行政、立法、司法諸多糾葛下，朝野有遞出和諧橄欖枝的味道，希望終結朝野惡鬥局面，盼委員專業、公正、超然行使職權。

真理大學法律系教授兼系主任吳景欽表示，7位被提名人的學養、實務經驗都很豐富、優秀，但優秀的學經歷不必然保證公正性、豐富的實務經驗也不必然保證中立性，如果被提名人經立法院同意，應保持獨立、客觀性，這是全民的期許。