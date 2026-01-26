媒體指北京嫌藍營擋軍購不到位 蕭旭岑：亂編故事

快訊

中央社／ 台北26日電

媒體報導，北京中央對國民黨阻擋軍購的努力不夠滿意，正採取「技術性推遲」國共論壇。國民黨副主席蕭旭岑今天表示，胡說八道、亂編故事，國民黨很快就會對外說明；同時也會認真思考採取法律行動。

自由時報昨天報導，國民黨原訂月底赴中重啟「國共論壇」，近日不僅論壇本身沒了著落，連退而求其次的「智庫交流」也換不到確切的登場日期。據了解，北京中央對國民黨阻擋軍購的努力不夠滿意，正採取「技術性推遲」。

蕭旭岑今天上午在接受廣播專訪時則說，國民黨要訪中國大陸，包括智庫對接，或是黨主席鄭麗文是否見到中共總書記習近平，這些事情都跟軍購沒有任何關係，不用任何條件或門票，只要認同中華民國憲法是一中憲法，兩岸關係不是兩國關係，就能訪問，這是常識。

蕭旭岑說，從前總統馬英九、前國民黨主席連戰、洪秀柱、朱立倫，這麼多年來都去過中國大陸，哪次與軍購有關係，硬把軍購跟國民黨訪問大陸綁一起，是非常惡意的連結，意圖影響今年的選舉，因此，國民黨會認真思考採取法律行動。

蕭旭岑強調，報導完全是胡說八道、亂編故事，國民黨很快就會對外說明，到時就知道誰在說謊；這是似是而非的謊言與認知作戰，意圖塑造國民黨為了見習近平、為了訪中國大陸杯葛軍購預算。

針對前民眾黨主席柯文哲自曝拿人工生殖法，跟民進黨立法院黨團總召柯建銘談總預算與國防預算特別條例，蕭旭岑說，應只是柯文哲的策略應用，是否真的交換，有待釐清；柯文哲快人快語的個人風格強烈，應以較正面角度解讀，以負面角度解讀，就中了民進黨的計。

蕭旭岑表示，藍白合是被藍白兩黨的基層推著走，不是高層說變就變。現在最重要是藍白合作，下架民進黨。

國民黨 蕭旭岑 軍購

相關新聞

柯文哲自爆人工生殖法換總預算軍購遭拒 陳昭姿：快言快語盼充分討論

民眾黨前主席柯文哲昨天說，他曾經提出用人工生殖法作為台階，放行今年度總預算及軍購特別條例，此話一出引發執政黨立委跳腳。民...

顧立雄喊話在野黨 1.25兆國防特別預算條例盡速付委

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄就1.25兆國防特別預算條例進行報告。顧立雄表示，他懇切希望朝野不分黨派來強...

總預算、軍購僵局 寄望民眾黨改變

「民眾黨新立委上任，不見得會延續主席黃國昌的路線！」綠委鍾佳濱25日受訪時，針對總預算、《國防特別條例》等法案卡關要如何解套分析，白接下來將換立委、藍白地方選舉整合有變數...

柯文哲稱「拿人工生殖法換預算」 陳培瑜：別把民生當籌碼

民眾黨前主席柯文哲今天指出，他曾向民進黨立院黨團總召柯建銘提議，若綠營支持修正「人工生殖法」，他就會處理總預算及軍購案。...

明年總預算卡關衝擊施政 恐影響 AI 新十大建設、創新研發補助

中央政府2026年度總預算至今尚未審議。主計總處昨（24）日指出，倘若總預算未能及時通過，將有2,992億元新興、新增及...

